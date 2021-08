Wolfsburg

Schon wieder ein Überfall auf eine Tankstelle: Zwei Unbekannte haben am Mittwochabend die Shell-Tankstelle an der Braunschweiger Straße in Richtung Westhagen überfallen, die Mitarbeiterin mit einer Waffe bedroht und Bargeld erbeutet.

Ein unbekannter maskierter Täter betrat am Mittwoch gegen 19.44 Uhr den Verkaufsraum und bedrohte die Angestellte mit einer Waffe. Er forderte die Herausgabe von Bargeld. Während dieser Zeit hielt sich ein zweiter ebenfalls maskierter Täter im Eingangsbereich auf.

Die Angestellte der Tankstelle wurde mit Waffe bedroht

Nachdem die Angestellte der Aufforderung nachgekommen war, flüchteten die beiden Unbekannten in Richtung eines nahegelegenen Supermarktes. Die Angestellte alarmierte umgehend die Polizei. Beide Täter werden als männlich und hochdeutsch sprechend beschrieben, sie trugen beide blaue Trainingsanzüge.

Da die Unbekannten in Richtung Rewe verschwunden sind, hofft die Polizei, dass Zeugen auf dem Parkplatz etwas gesehen haben. „Vielleicht sind sie in ein Fluchtfahrzeug gestiegen, mit dem E-Roller weggefahren oder zu Fuß weiter gelaufen“, sagt Polizeisprecher Thomas Figge.

Die Tankstellen an der Braunschweiger Straße wurden häufiger ausgeraubt

Die Shell-Tankstelle auf der Westhagener Seite wurde Mitte Juli schon einmal überfallen. Zwei Männer bedrohten eine Angestellte, forderten Bargeld und konnten unerkannt in Richtung Supermarkt flüchten. In dem Fall wurden die Täter als männlich und Mitte 20 beschrieben, sie sollen hochdeutsch gesprochen haben.

Auch die Shell-Tankstelle auf der anderen Seite der Braunschweiger Straße wurde im Mai von Kriminellen heimgesucht. Zwei unbekannte Täter bedrohten eine Angestellte mit vorgehaltener Schusswaffe. Die Täter sollen um die 20 Jahre gewesen sein und Joggingoutfits getragen haben.

Polizei möchte noch nicht von einer Überfall-Serie sprechen

Die Polizei schließt einen Tatzusammenhang nicht aus, doch von einer Überfall-Serie wird noch nicht gesprochen. „Es ist tatsächlich eine Anhäufung von Überfällen, aber von einer Serie gehen wir nicht aus. Die Ermittlungen dazu dauern noch an“, so Figge.

Hinweise zu den Überfällen nimmt das 2. Fachkommissariat der Polizei in Wolfsburg unter der Rufnummer (05361) 4646-0 entgegen.

Von der Redaktion