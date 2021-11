Braunschweiger Straße: Toter Mann gefunden

Wolfsburg

Am Donnerstagnachmittag hat eine Passantin in einem Gebüsch an der Braunschweiger Straße eine Leiche gefunden. Die Polizei hat den Fundort weiträumig abgesperrt. Noch ist nicht klar, woran die Person gestorben ist. Auch die Identität des Verstorbenen ist unklar.

Gegen 14.07 Uhr fand eine Zeugin die leblose Person in dem Gebüsch zwischen der Röntgenstraße und der Theaterzufahrt. Der herbeigerufene Notarzt konnte nur noch den Tod feststellen.

„Nach ersten Erkenntnissen handelt es sich bei der aufgefundenen Person um einen männlichen Leichnam“, sagt Polizeisprecher Thomas Figge. Die Untersuchung der Todesumstände laufen, ob es sich um einen Suizid, einen Unfall oder gar Mord handelt, ist völlig unklar.

Mehrere Personen in Schutzanzügen suchen das Gelände ab

Momentan sichert die Polizei vor Ort spuren. Mehrere Ermittler suchen in Schutzanzügen mit der Aufschrift Kriminaltechnik das Gebüsch und die benachbarte Wiese ab. Auch die Fußgängerbrücke über die Braunschweiger Straße ist gesperrt.

Mehrere Fahrzeuge des Kriminaldienstes und der Polizei stehen an der Straße. Zudem ist ein Teleskoplader vor Ort, um das Gelände auszuleuchten. Dass er dort ist, ist allerdings eher Zufall: Er war laut einem Mitarbeiter eigentlich zum Länderspiel zwischen Deutschland und Liechtenstein angereist, hilft jetzt aber kurzfristig an der Braunschweiger Straße aus..

