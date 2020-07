Wolfsburg

So schnell die alte Fußgängerbrücke zwischen Detmerode und Westhagen im Jahr 2015 abgerissen werden musste, so lange zogen sich die Planungen für den Neubau hin: Am Freitagvormittag wurde nun der lang ersehnte ersten Spatenstich an der Braunschweiger Straße gesetzt, mit dabei die Ortsbürgermeisterin und Ortsbürgermeister aus Westhagen, Detmerode und Mitte-West. Lange mussten sie für den Neubau kämpfen. Doch immerhin wird die Brücke mit vier Metern nun deutlich breiter als die alte – und zusätzlich die Radwege an den Auffahrten erneuert.

„Wir freuen uns, dass wir nun den Startschuss für den Wiederaufbau geben können“, sagte Wolfsburgs Oberbürgermeister Klaus Mohrs. Anwohner, Radfahrer, die Bewohner der Lebenshilfe und viele Schüler könnten die Braunschweiger Straße zwischen Detmerode und Westhagen bald wieder sicher überqueren. „Manche sind einfach so über die Straße gelaufen.“ Im November 2021 solle die neue Brücke fertig sein.

Der Neubau der Brücke über die Braunschweiger Straße wird über ein Förderprogramm für Radwege gefördert

Stadtbaurat Kai-Uwe Hirschheide sprach mit Blick auf die Planung von einer „langen Durststrecke“. Doch im Oktober 2015, kurz nach Dieselgate, stand für die Stadt die Frage nach der Finanzierung im Vordergrund. Als 2018 ein Förderprogramm des Landes für Radwege aufgelegt wurde, schlug die Stadt zu. Es gelang, den Bau der Brücke in das Programm aufnehmen zu lassen. Inklusive Planungskosten und der Erneuerung der Zufahrten kostet die neue Brücke nun 3,5 Millionen Euro. Vom Land gibt es mit 1,8 Millionen Euro etwas mehr als die Hälfte hinzu, den Rest übernimmt die Stadt. Mohrs sagte, die Ortsbürgermeister hätten nicht locker gelassen bei der Forderung nach einem schnellen Wiederaufbau. „Doch lieber etwas später bauen, dafür mit vernünftigem Komfort.“

Zahlen und Fakten zur neuen Brücke Preis: 3,5 Millionen Euro inklusive Planungskosten Förderung: 1,8 Millionen Euro vom Land Niedersachsen Bauweise: Spannbetonbrücke Spannbreite: 90 Meter Fahrbahnbreite: 4 Meter Höhe des Geländers: 1,30 Meter Geplante Fertigstellung: November 2021 Besonderheiten: Integrierte Beleuchtung im Geländer

„Das lange Warten hat sich insofern gelohnt, als dass die neue Brücke ein Schmuckstück werden wird“, sagte Detmerodes Ortsbürgermeister Ralf Mühlisch ( SPD). Zusammen mit den anderen beiden Ortsteilen habe man an einem Strang gezogen. „Es ist ein kleiner historischer Tag“, freute sich Westhagens Ortsbürgermeisterin Ludmilla Neuwirth ( CDU). Die Brücke erhöhe die Lebensqualität für die Bewohner, insbesondere die Schüler der Heinrich-Nordhoff-Gesamtschule. Zusammen mit dem Ortsbürgermeister Mitte-West, Matthias Presia ( SPD), und weiteren Vertretern aus Politik und Verwaltung griffen sie anschließend symbolisch zum Spaten.

Die ersten vorbereitenden Arbeiten werden in zwei Wochen beginnen. Die Fahrbahn der Braunschweiger Straße wird verschwenkt, damit zunächst auf Westhagener Seite genügend Platz für die Baumaschinen entsteht. „Der Verkehr wird so wenig wie möglich beeinträchtigt“, verspricht Hirschheide. Die Straße soll weiterhin zweispurig befahrbar sein, in Höhe der Baustelle mit Tempolimit. Auch Radfahrer sollen die Baustelle passieren können. Auf einer eigenen Internetseite will die Stadt über den Baufortschritt informieren.

Auch wenn der Spatenstich wegen Corona nicht öffentlich stattfand – ein paar Bürger fanden doch den Weg dorthin. „Darauf warten wir seit fünf Jahren“, sagt Erika Beise von der Bürgerinitiative Eichelkamp. Vor allem für Schüler wie ihren achtjährigen Enkel Jona freue sie sich. Besser beleuchtet sein soll die neue Brücke für die Fußgänger und Radfahrer übrigens auch: Im Geländer sollen Lampen integriert werden, erklärt Jürgen Ballmann vom Geschäftsbereich Straßenbau. Und mit bis zu 80 Jahren soll sie auch länger halten als die alte, die nach 50 Jahren ihren Dienst quittiert hatte.

Chronik zur Fußgängerbrücke August 1965: Schon beim Bau der Brücke gibt es einen Zwischenfall. Bei den Betonierungsarbeiten sackt ein Brückengerüst auf einer Seite zusammen. November 2009: Die Brücke wird gesperrt – Wasser dringt durch den Gehwegbelag in die Betonkonstruktion ein. Juli 2010: Die Brücke wurde für 330 000 Euro saniert. 3. Oktober 2015: Ein Ehepaar entdeckt einen großen Spalt an der Fußgängerbrücke und alarmiert die Polizei. Das Bauwerk hat sich gesenkt und wird sofort gesperrt. 5. Oktober 2015: Die Brücke ist laut Stadt „akut einsturzgefährdet“. Die Braunschweiger Straße wird gesperrt, ein Verkehrschaos ist die Folge. 6.Oktober 2015: Das Bauwerk ist nicht sanierbar. Die Stadt entschließt sich zum Abriss. Zwei mächtige Bagger meißeln sich durch den Stahlbeton. Um 20.12 Uhr bricht die Brücke endgültig ein. 7. Oktober 2015: Die Brücke ist Geschichte, die Straße wird wieder freigegeben – und die Politik fordert den Wiederaufbau. 10. Oktober 2015: Vor allem für die Bewohner der Lebenshilfe ist die fehlende Verbindung über die Braunschweiger Straße ein Problem. Die Lebenshilfe richtet einen Fahrdienst ein. November 2015: Der Detmeroder Ortsrat wünscht sich eine neue, breitere Brücke. Februar 2016: Auch der Ortsrat Westhagen bringt einen Antrag auf einen Brückenneubau in den Haushaltsplan 2016 ein. Januar 2017: Eine Koalition aus den Ortsräten Detmerode, Westhagen und Mitte-West macht Druck für einen Neubau. Mai 2017: Erste Pläne für den Neubau werden im Detmeroder Ortsrat präsentiert. Mai 2018: Im Ortsrat Detmerode weden die endgültigen Pläne für den Brücken-Neubau vorgestellt. Der Bau soll 2019 starten. Veranschlagte Bauzeit: 12 Monate. September 2018: Der Start für den Neubau verzögert sich. Die Stadt prüft Förderprogramme. September 2019: Grünes Licht für die neue Brücke: Die Förderzusage vom Land ist da. Februar 2020: Bagger roden die Böschung für den Neubau.

Von Christian Opel