Braunschweig/Wolfsburg

Die Polizei sucht mit Fotos nach einem Ladendieb. Am 23. November kam es in einem Baumarkt in der Fabrikstraße in Braunschweig zu einem Ladendiebstahl. Zwei Männer entwendeten Werkzeuge im Wert von über 200 Euro. Einer der Männer konnte vor Ort gestellt werden. Es handelte sich um einen 37-jährigen Wolfsburger. Der zweite Täter konnte fliehen.

Das Amtsgericht Braunschweig hat nun Aufnahmen aus einer Überwachungskamera zur Veröffentlichung freigegeben. Hinweise zur Identität des Mannes gehen an das Polizeikommissariat Süd unter der Telefonnummer (0531) 4763515.

Von der Redaktion