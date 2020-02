Wolfsburg

In Detmerode haben am frühen Sonntagabend mehrere Mülltonnen gebrannt. Die Berufsfeuerwehr löschte die Flammen bevor das Feuer auf Gebäude übergreifen konnte. Die Polizei geht von Brandstiftung aus.

Tatorte in der John-F-Kennedy-Allee und Bonhoefferstraße

Bei den Bränden in der Zeit zwischen 18.10 und 18.30 Uhr entstand ein Schaden von rund 4000 Euro. In der John-F.-Kennedy-Allee stand der betroffene Müllcontainer dicht an einer Garage, die ebenfalls durch die Flammen beschädigt wurde. In der Bonhoefferstraße wurden zwei Mülltonnen komplett zerstört.

Bislang liegen keine Hinweise auf die Täter vor. Hinweise von Zeugen an die Polizei Wolfsburg unter Telefon (0 53 61) 46 46 0.

