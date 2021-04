Stadtmitte

Eine brennende Altpapier-Mülltonne musste die Feuerwehr am Donnerstagabend in der Lönsstraße löschen. Die Polizei geht von Brandstiftung aus. Ein Bewohner eines Mehrfamilienhauses in der Straße Stormhof brachte am Mittwoch gegen 20.40 Uhr seinen Müll vor die Tür und entdeckte dabei einen brennenden Müllcontainer in der Lönstraße. Laut Polizei alarmierte der Mann sofort die Feuerwehr.

Zum Glück war die Feuerwehr so schnell vor Ort

Die Feuerwehr war nur wenige Minuten später vor Ort und löschte den Brand. Dem aufmerksamen Zeugen sei es zu verdanken, dass die Feuerwehr rechtzeitig vor Ort gewesen und Schlimmeres verhindert worden sei, sagt Thomas Figge, Sprecher der Wolfsburger Polizei. Man habe die Ermittlungen aufgenommen und gehe davon aus, „dass der Papiermüllcontainer vorsätzlich in Brand gesteckt wurde“, so Figge.

Die Polizei suche jetzt Zeugen, die zwischen 20 und 20.40 Uhr verdächtige Personen rund um den Tatort beobachtet haben. Hinweise nimmt das 1. Fachkommissariat unter der Telefonnummer 053 61/46 460 entgegen.

Von der Redaktion