Laagberg

Erneute Brandstiftung in Wolfsburg: In der Nacht zu Mittwoch hat ein Feuerteufel am Laagberg gleich fünf Autos sowie ein nagelneues Wohnmobil in Brand gesteckt. Dabei entstand laut Polizei ein geschätzter Schaden von rund 150.000 Euro. Am Dienstagabend meldete gegen 22.45 Uhr der Besitzer eines Wohnmobils, dass sein Camper der Marke Citroën brenne. Das Fahrzeug stand auf einem Stellplatz am Rügener Weg.

Wohnmobil am Rügener Weg brennt lichterloh

Als Polizei und Feuerwehr wenige Minuten später eintrafen, stand das erst im Februar neu zugelassene Wohnmobil schon zur Hälfte im Vollbrand. Die Feuerwehr löschte die Flammen, doch das Fahrzeug war nicht mehr zu retten. Der Schaden beläuft sich laut Polizei auf etwa 60.000 Euro. „Die Polizei hat die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen und das Wohnmobil beschlagnahmt“, so Polizeisprecher Thomas Figge.

Video der fünf brennenden Autos am Sachsenring:

Fünf Autos am Sachsenring stehen in Flammen

Gute zwei Stunden ging der nächste Notruf ein: Um 0.54 Uhr meldete ein Zeuge fünf brennende Autos auf einem Gemeinschaftsparkplatz vor einem Mehrfamilienhaus im Sachsenring: Zwei VW Golf, ein Opel Corsa, ein Seat Ateca und ein Skoda Oktavia brannten lichterloh. Die Feuerwehr traf wenige Minuten später ein und löschte die Flammen – auch in diesem Fall wurden die Autos vollständig zerstört. „Der Schaden hier wird nach ersten Schätzungen auf 90.000 Euro beziffert“, so Figge.

Hat jemand den Täter beobachtet?

Die Polizei geht davon aus, dass die Fahrzeuge vorsätzlich angezündet wurden und ein unmittelbarer Zusammenhang zwischen den Taten besteht. „Die Ermittler vermuten dabei, dass der Täter die Löscharbeiten um das Wohnmobil in sicherer Entfernung beobachtet hat und währenddessen die fünf Pkw vorsätzlich in Brand gesteckt hat“, so Figge.

Die Ermittler suchen dringend Zeugen und hoffen darauf, dass Anwohnern, Spaziergängern oder Hundebesitzern verdächtige Personen aufgefallen sind. „Dabei sind unseren Kollegen sämtliche Beobachtungen wichtig, scheinen sie auf den ersten Blick noch so banal,“ betont Figge.

Hinweise nimmt die Polizei in Wolfsburg unter Tel. 05361-46460 entgegen.

