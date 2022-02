Wolfsburg

Die Abstände zwischen den Bränden in Wolfsburg werden immer kürzer: Nach dem Feuer in einer Gartenlaube am Montag traf es am Dienstagabend die Obdachlosensiedlung an der Borsigstraße.

Um 19.14 Uhr meldete ein Anrufer Feuer in einer Wohnung im Erdgeschoss. Es würden bereits Flammen aus der Wohnung schlagen. Die Berufsfeuerwehr Wolfsburg sowie die Ortsfeuerwehren Stadtmitte und Vorsfelde rückten aus. „Aus der Wohnung schlugen der Feuerwehr die Flammen bereits entgegen“, so Daniel Lieske, Sprecher der Freiwilligen Feuerwehr Wolfsburg.

Bewohner des Hauses bleiben unverletzt

Großes Glück: Der Bewohner befand sich zum Zeitpunkt des Brandes nicht mehr in seiner Wohnung. „Die Bewohner aus den umliegenden Wohnungen brachten sich selbst in Sicherheit“, so Lieske. Einsatzkräfte mit Atemschutzmasken begannen sofort mit den Löscharbeiten. An der Rückseite des Gebäudes schlugen die Flammen aus der Wohnung bis unter das Dach des einstöckigen Hauses. Um ein Übergreifen des Feuers auf Obergeschoss und Dach zu verhindern, hielten Einsatzkräfte der Berufsfeuerwehr und der Ortsfeuerwehr Stadtmitte die Flammen mit Wasser aus zwei Rohren in Schach.

Feuerwehreinsatz an Borsigstraße: Eine Wohnung in der Obdachlosensiedlung brannte vollständig aus. Quelle: Feuerwehr Wolfsburg

Feuerwehr kontrolliert Fassade auf Glutnester

Das hatte Erfolg: Nach rund 20 Minuten war das Feuer unter Kontrolle. Während der Angriffstrupp der Berufsfeuerwehr die Wohnung mit einer Wärmebildkamera auf Glutnester kontrollierte, entfernte ein Atemschutz-Trupp der Ortsfeuerwehr Stadtmitte Teile der Fassade an der Rückseite und löschte weitere Glutnester ab.

Polizei nimmt Ermittlungen zur Brandursache auf

Die betroffene Wohnung brannte vollständig aus, auch umliegende Wohnungen sind bis aus weiteres nicht bewohnbar. „Für die Bewohner wurden übergangsweise Unterkünfte in der Siedlung bereitgestellt“, so Lieske. Zur Schadenshöhe könne man derzeit noch keine Angabe machen. Insgesamt waren 50 Feuerwehrleute im Einsatz.

Um 20 Uhr wurde die Einsatzstelle an die Polizei übergeben, die mit den Ermittlungen zur Brandursache begann. Sollte das Feuer erneut gelegt worden sein, wäre dies der fünfte Fall von Brandstiftung innerhalb von zwei Wochen. Schon seit Ende vergangenen Jahres kommt es in der VW-Stadt vermehrt zu Bränden.

Von Christian Opel