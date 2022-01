Westhagen/Detmerode

Brandstifter haben in Wolfsburg erneut Feuer gelegt: In Westhagen und Detmerode gingen in der Nacht zu Freitag innerhalb von eineinhalb Stunden gleich neun Müllcontainer in Flammen auf. Es entstand hoher Sachschaden. Schon seit Anfang Dezember werden in Wolfsburg immer wieder Brände in Wolfsburg gelegt.

23 Uhr: Müllcontainer an der Neubrandenburger Straße angezündet

Zunächst entdeckte ein Zeuge entdeckte ein Zeuge um kurz nach 23 Uhr in der Neubrandenburger Straße mehrere brennende Müllcontainer und rief die Feuerwehr. Die Berufsfeuerwehr konnte die 1000 Liter fassenden Müllcontainer jedoch nicht mehr retten. Dort wurden fünf Container zerstört.

0.20 Uhr: An der Breslauer Straße brennt ein Papiercontainer

Etwa eine Stunde später ging der nächste Anruf bei der Feuerwehr ein. „Ein Anrufer teilte mit, dass im Wendehammer der Breslauer Straße ein Papiercontainer in Flammen steht“, so Polizeisprecherin Melanie aus dem Bruch. Polizeibeamte entdeckten einige Meter entfernt zwei weitere brennende Müllcontainer. Die Berufsfeuerwehr löschte die Container, die jedoch erheblich beschädigt wurden.

0.40 Uhr: Altkleidercontainer im Kurt-Schumacher-Ring brennt

„20 Minuten später wurde noch während der Löscharbeiten ein weiterer Müllcontainerbrand gemeldet“, so aus dem Bruch. Dieses Mal brannte ein Altkleider-Container im Kurt-Schumacher-Ring. Es entstand starker Rauch. Auch dieser Container war trotz Löscheinsatz der Berufsfeuerwehr nicht mehr nutzbar.

Feuerwehreinsatz am Kiebitzweg: Ausgerechnet am zweiten Weihnachtstag legt ein Unbekannter einen Brand im Keller eines Mehrfamilienhauses. Quelle: Boris Baschin

Ermittler gehen von Zusammenhang aus

Aufgrund der zeitlichen und örtlichen Nähe gehen die Ermittler von einem Zusammenhang der Taten aus. Zeugen, die Hinweise auf verdächtige Personen oder Fahrzeuge geben können werden gebeten, sich bei der Polizei in Wolfsburg unter der Telefonnummer 05361/4646-0 zu melden.

Damit setzt sich die gefährliche Serie von Brandstiftungen in Wolfsburg fort. Zuletzt hatte ein Unbekannter im Dezember Feuer im Keller eines Mehrfamilienhauses am Kiebitzweg im Hellwinkel gelegt. 15 mussten über Drehleitern aus dem verqualmten Gebäude gerettet werden, zwei wurden durch Rauchgase verletzt. Kurz vor Weihnachten gab es drei Brandstiftungen in Detmerode und Westhagen, Anfang Dezember waren zwei Autos in Westhagen in Flammen aufgegangen.

Von Christian Opel