Sülfeld

Als wären die Kleberattacken auf Autos nicht genug, treiben nun auch noch Feuerteufel in Wolfsburg ihr Unwesen. Dieses Mal fackelten Unbekannte Papier in einem Behälter vor der ­St.-Marien-Kita in Sülfeld ab. Weil es sich um einen großen Abrollcontainer aus Stahl handelte, blieb wenigstens der Container selbst intakt.

Die Freiwillige Feuerwehr Sülfeld rückte am Donnerstagmorgen um 2.48 Uhr zu dem Brand an der Straße Großer Winkel aus. Ein Löschzug brachte das Feuer unter Kontrolle. Die Feuerwehr alarmierte die Polizei, welche die Ursache untersuchte. Die Ermittler gehen nach ersten Untersuchungen von Brandstiftung aus.

Mülltonnen, Altkleider- und Altpapiercontainer angezündet

Damit geht die unheimliche Serie der Brände in Wolfsburg weiter. Bereits in der Nacht zu Montag gab es zwei Fälle. Unbekannte hatten in Westhagen und Mörse Müll- und Altkleidercontainer angezündet, wobei ein Schaden von rund 7500 Euro entstanden war. Die Feuer waren um 2.30 Uhr an der Zwickauer Straße und um 3.20 Uhr am Herzbergweg entdeckt worden.

Altkleidercontainer in Flammen: In der Nacht zu Montag hatten die Brandstifter unter anderem diese Behälter am Herzbergweg in Brand gesteckt. Quelle: Polizei Wolfsburg

Sind jugendliche Feuerteufel in Wolfsburg unterwegs?

Am Montag gegen 16 Uhr hatten Kinder auf dem Laagberg dann zwei Jugendliche beobachtet, wie sie einen Altpapiercontainer am Rügener Weg nahe des Stadion West anzündeten und wegliefen. Einen der Jugendlichen konnten die Kinder beschreiben: 13 bis 14 Jahre alt, 160 Zentimeter groß, schwarze Locken. Bekleidet war der oder die Jugendliche mit einer braunen Jacke, einem Käppi und einer grau-schwarzen Hose sowie weißen Sneaker. Bisher brachte ein Zeugenaufruf keine Ergebnisse. In der Nacht zu Dienstag brannte schließlich ein Gerätecontainer auf dem Spielplatz am Schlesierweg.

Polizei bittet um Zeugenhinweise

Die Ermittler können einen Zusammenhang der Brände in Fallersleben, Westhagen und am Laagberg nicht ausschließen und suchen Zeugen. Hinweise zu den flüchtigen Jugendlichen oder anderen verdächtigen Personen im aktuellen Fall an das 1. Fachkommissariat der Polizei an der Heßlinger Straße unter Tel. 05361-46460.

Von Christian Opel