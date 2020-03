Brand in Wohnung in Wolfsburg: Feuerwehr rettet Mieter

Nordstadt

Feuer in der Nordstadt. In einer Wohnung im achten Stock eines Mehrfamilienhauses in der Schulenburgallee brach am Freitagabend ein Feuer aus. Die Berufsfeuerwehr Wolfsburg rettete einen Bewohner. Zuvor hatten bereits couragierte Nachbarn eine weitere Person, die sich in der Wohnung befand, in Sicherheit gebracht. Die Brandursache ist noch unklar, die Polizei ermittelt.

Feuer: Nachbarn rufen die Feuerwehr

Der Alarm ging um 20.05 Uhr bei der Feuerwehr ein. In einer Wohnung des Mehrparteienwohnhauses löste ein Brandmelder Alarm aus. Nachbarn hörten dies und nahmen zudem Brandgeruch war und alarmierten die Feuerwehr.

Die Berufsfeuerwehr Wolfsburg rückte mit einem Löschzug aus und setzte sogleich ihre Drehleiter ein. Denn: Es befanden sich zu diesem Zeitpunkt noch Menschen in der Wohnung, in der es brannte. Zwei Rettungswagen trafen am Einsatzort ein. Die Einsatzkräfte der Feuerwehr retteten einen Anwohner, der sich in der Wohnung befand. Die Feuerwehrleute konnten den Brand schnell und ohne Probleme unter Kontrolle bringen, um 20.44 Uhr war das Feuer gelöscht. Mit Hilfe der Drehleiter und eines Ventilators lüfteten sie die Wohnung.

Nordstadt : Anwohner retten Menschen aus Wohnung selbst

Vorbildlich: Vor dem Eintreffen der Feuerwehr hatten Nachbarn schon eine andere Person aus der Wohnung gerettet. „Die Bewohner haben sich sehr vorbildlich verhalten und selbstständig das Gebäude evakuiert“, sagte Robert Hafke, Zugführer der Berufsfeuerwehr. Zwei Anwohner mussten mit dem Rettungswagen ins Klinikum zur weiteren Versorgung gebracht werden, zwei weitere Mieter konnte der Notarzt behandeln. Alle wurden verletzt durch eingeatmete Rauchgase.

Die Brandursache ist noch unklar, die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen. Auch die Schadenshöhe steht noch nicht fest.

Von Christian Opel/ Claudia Jeske