Brand in Detmerode: Lebensretter bekommt Medaille

Schreie hallen aus der Wohnung, Flammen schlagen aus dem Fenster und starker Qualm dehnt sich in der Wohnung aus: Marcel Becker schlägt die Tür zur Wohnung seiner Nachbarin ein. Sie liegt im Flur, ist kaum noch ansprechbar. Der 43-Jährige zieht die Frau aus der brennenden Wohnung, legt sie in die stabile Seitenlage. All das passierte in der Nacht vom 13. auf den 14. Juni 2019, als ein Feuer im zweiten Stock eines Wohnhauses in der Bonhoeffer Straße ausbrach. Davon berichtet der Wolfsburger Marcel Becker, er rette der damals 74-jährigen Frau das Leben. Dafür wird er von Innenminister Boris Pistorius mit der Rettungsmedaille ausgezeichnet. Oberbürgermeister Klaus Mohrs wird sie am Montag im Rathaus verleihen.

Wolfsburger: Ich bekomme heute noch Gänsehaut

„Ich habe ein Leben gerettet, aber ich bin kein Held“, berichtet der gebürtige Wolfsburger im Gespräch mit der WAZ. Es war das Leben seiner Nachbarin, die seit 50 Jahren in der Wohnung gemeinsam mit ihrem Mann gelebt hatte. Er kam bei dem Brand ums Leben. Einen Tag vorher hatte er Geburtstag, er war 85 Jahre alt geworden. „Wenn ich heute davon erzähle, bekomme ich Gänsehaut“, sagt Becker. An die Ereignisse kann er sich noch gut erinnern: „Ich hörte Schreie und Rufe und es hat laut geknallt, als ob jemand mit einer Eisenstange gegen eine Heizung schlägt“, berichtet Becker.

Lebensretter schlug die Wohnungstür ein

Dann sei er vom dritten Stock durch das Treppenhaus runter zu seiner Nachbarin gelaufen. Ein anderer Bewohner habe ihm noch zugerufen: „Wir müssen hier raus. Es brennt.“ Als er vor der Wohnung des Ehepaars stand, habe er nicht lange überlegt und die Tür eingeschlagen. „Wir konnten die Frau doch nicht verbrennen lassen“, sagt Becker.

Als er sie sah, sei sie in einem schlechten Zustand gewesen. „Sie konnte mich wohl hören, aber nicht reden“, erinnert sich der Wolfsburger. Nachdem er sie in Sicherheit gebracht hatte, ging er ein zweites Mal in die brennende Wohnung: auf dem Boden kriechend suchte er nach ihrem Ehemann, konnte ihn aber nicht finden. „Ich bin dann zu meiner Familie wieder hoch in den dritten Stock. Mein damals viereinhalb-jähriger Sohn und meine Frau verließen das Haus. Ich versuchte noch einmal den Mann zu finden – vergebens“, sagt Becker. Dann habe die Feuerwehr vor ihm gestanden.

Mann muss auf der Intensivstation behandelt werden

Kurze Zeit später hatte Becker einen Kreislauf-Zusammenbruch. Er verbrachte zwei Tage auf der Intensivstation. Dass er sich bei seiner Rettungsaktion selbst in Gefahr gebracht hatte, war ihm damals nicht bewusst. Ein Feuerwehrmann hatte ihn darauf aufmerksam gemacht. „Ob ich heute noch einmal so handeln würde? Ich weiß es nicht. Ich denke, ich würde soweit helfen, wie es möglich ist, ohne mein Leben dabei zu riskieren“, sagt der Familienvater. Sein Sohn jedenfalls sei von der Rettung beeindruckt gewesen. „Das war ganz schön mutig von dir, dass du der Frau geholfen hast“, habe er bei einem gemeinsamen Spaziergang gesagt.

Rettungsmedaille des Landes: Auszeichnung für Lebensretter

Die Rettungsmedaille wird laut dem Niedersächsischem Innenministerium als Anerkennung an Menschen verliehen, die unter Einsatz des eigenen Lebens erfolgreich einen Menschen aus Lebensgefahr gerettet haben. „Die Auszeichnung ist eine tolle Wertschätzung“, sagt Becker. Doch er hofft nach der Verleihung mit der Ereignissen abschließen zu können. „Diese Nacht ist ein Teil meiner Geschichte, mir haben viele Gespräche geholfen, alles verarbeiten zu können. Aber jetzt ist der Zeitpunkt gekommen, die Vergangenheit ruhen zu lassen“, sagt der Lebensretter.

Von Nina Schacht