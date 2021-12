Brand am Kiebitzweg: Zwei Verletzte und 50 000 Euro Schaden

Wolfsburg

Für die Feuerwehr und die Bewohner eines Mehrfamilienhauses am Kiebitzweg war es ein nervenaufreibender zweiter Weihnachtsfeiertag: Am Sonntagnachmittag brannte es dort im Keller. Das eigentliche Feuer war bereits nach einer Viertelstunde gelöscht. Das Problem war jedoch der giftige Qualm, der durch das ganze Treppenhaus und teilweise in die Wohnungen gezogen war. 15 Menschen musste die Feuerwehr über Drehleitern retten. Laut Polizei wurden zwei Personen durch Rauchgas verletzt. Der Schaden wird auf 50 000 Euro beziffert.

15 Bewohner verlassen das Haus über Rettungsleitern

Gemeldet wurde der Brand um 15.50 Uhr. Insgesamt rückten 38 Einsatzkräfte aus, die Berufsfeuerwehr Wolfsburg wurde von den Freiwilligen Feuerwehren Stadtmitte und Vorsfelde unterstützt. Einige Bewohner hatten schon aus eigener Kraft das Haus verlassen, als die Einsatzkräfte eintrafen. Während zwei Trupps unter Atemschutz den Brand im Keller bekämpften, retteten die übrigen Feuerwehrleute per Drehleiter 15 Menschen von den Balkonen, darunter ein Baby. Fünf weitere Bewohner bekamen von den Rettern Fluchthauben aufgesetzt – ähnlich einer Atemschutzmaske – und wurden durch das Treppenhaus ins Freie geholt.

Zahl der Verletzten war zunächst unklar

Die Zahl der möglichen Verletzten war zunächst unklar, also ging die Feuerwehr laut Einsatzleiter Marco Nicolai von der Berufsfeuerwehr vom Schlimmsten aus. Sie forderte neben Rettungswagen aus Wolfsburg weitere aus den Landkreisen Helmstedt und Gifhorn sowie aus der Stadt Braunschweig an. Schließlich fuhren 13 Krankenwagen von DRK, Malteser, Johanniter und Arbeiter-Samariter-Bund am Reislinger Markt vor, außerdem waren zwei Notärzte im Einsatz.

Bilder vom Einsatz am zweiten Weihnachtstag:

Gerettete werden in Bus der WVG untersucht

Wegen der eisigen Temperaturen wurde ein Linienbus der WVG zur mobilen Behandlungsstation umfunktioniert. Darin untersuchte ein Rettungsteam insgesamt 27 Bewohner. Zwölf von ihnen wurden mit Verdacht auf eine Vergiftung durch Rauchgas in Krankenhäuser eingeliefert. Fünf kamen ins Klinikum Wolfsburg, eine siebenköpfige Familie wurde ins Gifhorner Klinikum gebracht. Bei zwei Bewohnern bestätigte sich der Verdacht auf eine Rauchgasvergiftung.

Was eine mögliche Ansteckung durch Corona anbelangte, handelten die Bewohner vorbildmäßig. „Die Leute haben tatsächlich mit Maske oben auf den Balkonen gestanden“, so Daniel Lieske, Sprecher der Freiwilligen Feuerwehr Wolfsburg. Die Feuerwehr habe für solche Fälle aber auch Masken zur Verfügung, die sie den Betroffenen zur Verfügung stellen könne.

Polizei kann weder Defekt noch Brandstiftung ausschließen

Die Feuerwehr belüftete das Treppenhaus, sodass die übrigen Bewohner um 17.14 Uhr in ihre Wohnungen zurückkehren konnten. Die Polizei hat den Brandort beschlagnahmt und mit den Untersuchungen zur Brandursache begonnen. „Die Ermittler können dabei weder eine fahrlässige oder vorsätzliche Brandstiftung noch einen technischen Defekt ausschließen“, so Polizeisprecher Thomas Figge. Die Beamten bitten Zeugen, die Hinweise zur Brandursache geben können, sich bei den Ermittlern des 1. Fachkommissariats in der Heßlinger Straße unter Tel. 05361-46460 zu melden.

Von Christian Opel