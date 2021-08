Brackstedt

Nachhaltig Wirtschaften – das ist ein Ziel von Christiane Schuster, Chefin der Brackstedter Mühle. Auch, weil sie weiß: Immer mehr Gäste wollen mit gutem Gewissen genießen – ökologisch und fair, am besten regional und gleichzeitig in bester Qualität. Christiane Schuster hat die Küche ihres Restaurants vor den Toren Wolfsburgs deshalb umgestellt – und wurde jetzt ausgezeichnet.

Schuster hatte sich nämlich einer Initiative für Nachhaltigkeit in der Gastronomie angeschlossen: „Greentable“ heißt die – und sie vergibt Urkunden, damit unter anderem nachhaltiges Wirtschaften zur Selbstverständlichkeit in Restaurants wird.

Greentable will informieren und motivieren

Die Initiative setzt dabei zuerst einmal auf Bildung: Nicht nur die Führungsebene der Gastronomie, auch Köchinnen und Köche sowie weitere Mitarbeitende, Erzeugerbetriebe und Verbraucher will „Greentable“ sensibilisieren, informieren und motivieren. Wer das Gelernte umsetzt, wird belohnt.

Die Brackstedter Mühle: „Die Zukunft der Gastronomie liegt in der Nachhaltigkeit“, ist Chefin Christian Schuster überzeugt. Quelle: Boris Baschin

Christian Schuster musste nicht lange überzeugen. „Die Zukunft der Gastronomie liegt in der Nachhaltigkeit, ökologisch, ökonomisch und nicht zuletzt im ,Mehr-Genuss’ für die Gäste“, sagt sie. Im Außenbereich des Fachwerk-Hotels zwischen Brackstedt und Jembke pflegt sie mehrere Hochbeete und hält auch Wildblumen für Bienen in eigenen Bienenkörben bereit. Sie sagt: „Mir ist es außerdem sehr wichtig, dass wir von regionalen Erzeugern beliefert werden und die Produkte in unserer eigenen Küche verarbeiten.“

Übers Internet, durch den Dehoga und Vorträge beim Neujahrsempfang in Wolfsburg ist Schuster auf die Greentable-Aktion gestoßen und war von Anfang an begeistert. „Wir haben uns wirklich bemüht, alle Anforderungen zu erfüllen“, sagt die Inhaberin. Nun kam das Ergebnis – die Urkunde.

Erster Gratulant von Verbandsseite war der Dehoga-Bezirksvorsitzende und stellvertretender Kreisvorsitzender in Wolfsburg-Helmstedt, Florian Hary, der das Engagement seiner Kollegin lobte und als beispielhafte Aktion darstellte. „Wenn sich möglichst viele Betriebe dieser Aktion anschließen und wir die Nachhaltigkeit im Gastgewerbe auch in der Öffentlichkeit darstellen, gewinnen wir mit Sicherheit viele neue Gäste in unseren Betrieben“, glaubt er.

Von Andrea Müller-Kudelka