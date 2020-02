BraWo-City: Abriss am Nordkopf soll im Frühjahr beginnen

Wolfsburg

Sie ist eines der spannendsten Bauprojekte in Wolfsburg: Die geplante BraWo-City am Nordkopf. In diesem Jahr will die Bank nun deutliche Fortschritts-Signale setzen: Bereits in diesem Frühjahr soll mit dem Abriss der Altgebäude Porschestraße 3 bis 5 begonnen werden. Zudem ist ein Architektenwettbewerb in Vorbereitung, sagt Volksbank-Vorstandschef Jürgen Brinkmann. Geplant sind neben dem neuen Hauptsitz der Bank Büros und Gewerbeflächen. Die Investitionssumme soll ähnlich hoch sein wie beim BraWo-Park in Braunschweig: rund 130 Millionen Euro.

Bereits 2011 hatte die Volksbank begonnen, systematisch Immobilien am Nordkopf aufzukaufen – für den späteren BraWo-City-Neubau. Ganz so einfach gestaltete sich das schon aufgrund der komplexen Eigentümerstrukturen nicht. Umso mehr freut sich Brinkmann jetzt, dass man „bis auf ein entscheidendes Puzzleteil“ praktisch alles zusammen habe, um starten zu können, erklärte er im Gespräch mit der WAZ.

Bildergalerie: Das plant die Volksbank BraWo in Wolfsburg:

Zur Galerie Sie ist eines der spannendsten Bauprojekte in Wolfsburg: Die geplante BraWo-City am Nordkopf. Die Volksbank hat aber auch Pläne für weitere Immobilien.

Brinkmann ist jedoch optimistisch, dass das fehlende Puzzleteil für die BraWo-City gewonnen werden kann. Losgehen könne es ohnehin noch nicht, weil die Entmietung der Häuserzeile 3 bis 5 aktuell noch laufe. Zudem zögen auch McDonalds und eine Praxis aus den Gebäuden an der Porschestraße erst im Laufe des Jahres aus. Wann der Neubau beginnt, steht derzeit noch nicht fest.

Fest steht dagegen, dass es keinen Schnellschuss geben wird. „Denn uns geht es bei der BraWo-City eben nicht um die erstbeste, sondern die beste Lösung für Wolfsburg. Und dafür müssen wir Geduld haben“, verdeutlicht Brinkmann. Die BraWo-City soll schließlich die gesamte Innenstadt voranbringen.

„Die BraWo-City wird der beste Büro-Standort in ganz Wolfsburg sein“

Wie genau die Bebauung aussehen wird, ist noch unklar. Denkbar sei eine dreigeschossige Bauweise, mit eher kleinteiligem Einzelhandel im Erdgeschoss, so Brinkmann. Zuvor müsse jedoch noch geklärt werden, wie viel Handel dort eigentlich zulässig ist und wie viele Parkplätze vor dem Hintergrund neuer Mobilitätskonzepte geschaffen werden müssten.

Hinzu kommen Büros. „Die BraWo-City wird der beste Büro-Standort in ganz Wolfsburg sein“, ist sich der Bankchef sicher. Zudem zieht die Volksbank selbst ihre Zentrale vom Mühlengraben und die Geschäftsstelle von der Porschestraße in der neuen BraWo-City zusammen. Insgesamt soll die BraWo City eine Art Campus-Charakter erhalten, so wie es sich bereits an der Alessandro-Volta-Straße mit mehreren Einzelgebäuden andeutet.

Neben der BraWo-City ist mit dem Zukunftsquartier des österreichischen Signa-Konzerns bekanntlich ein weiteres Großprojekt am Nordkopf in Planung – hier geht es ebenfalls um Büro- und Gewerbeflächen, allerdings auch Gastronomie- und Freizeitangebote. Man plane jedoch unabhängig davon, sagte Brinkmann.

Schillergalerie und Nachbargebäude wachsen zusammen

Anfang vergangenen Jahres hat die Volksbank BraWo mit dem Kauf der Schillergalerie in Wolfsburg einen weiteren Immobilien-Coup gelandet. Das Gebäude mit rund 4900 Quadratmeter Nutzfläche grenzt direkt an den Komplex Porschestraße 68, den die Bank im Jahr zuvor gekauft hatte. Die Synergieeffekte in Form eines gemeinsamen Parkhauses und zusammengehöriger Haustechnik hätten für sich gesprochen, sagt Jürgen Brinkmann, Vorstandssprecher der Bank.

Die Lage beider Gebäude in der Nähe der City-Galerie sei geradezu perfekt. Und ursprünglich seien die beiden Komplexe auch mal ein Gebäude gewesen, erläutert Brinkmann. Es wächst also wieder zusammen, was zusammen gehört. Darüber hinaus sei es nun möglich, dem Wunsch der Mieter der Porschestraße 68 ( Drogerie Müller sowie H&M) nachzukommen, sich räumlich zu vergrößern.

Die Volksbank plant unterdessen, die beiden Gebäude auch äußerlich durch eine einheitliche Fassade zusammenzuführen. Für einen Architektenwettbewerb nimmt die Bank 100 000 Euro in die Hand. Bereits in der ersten Jahreshälfte soll eine Entscheidung getroffen werden.

Pläne für die Volksbank-Zentrale am Mühlengraben

Ursprünglich wollte die Volksbank das 5000 Quadratmeter große Gelände am Mühlengraben samt Hauptgebäude und Garagenhof verkaufen, nachdem die Zentrale in die BraWo-City umgezogen ist. Doch nun möchte die Bank das Areal doch behalten und selbst weiter entwickeln. Derzeit seien alle Flächen, die nicht zum Bankbetrieb gehören, vermietet. Die planungsrechtlichen Voraussetzungen für Veränderungen auf dem Gelände sind unterdessen bereits geschaffen worden. Unklar ist noch, was mit den Geschäftsräumen an der Porschestraße 72 passiert, wenn diese mit der Zentrale im neuen Hauptquartier am Nordkopf zusammengelegt werden. Das Gebäude Porschestraße 72 gehört ebenfalls der Volksbank.

Wolfsburger wünschen sich neue Geschäfte am Nordkopf Was fehlt am Nordkopf wirklich? Bei einer Online-Umfrage hatte die WAZ ihre Leser im Januar nach ihrer Meinung zum geplanten Zukunftsquartier gefragt. Des Ergebnis der Umfrage zeigt: Der Großteil der Wolfsburger wünscht sich am Nordkopf neue und attraktivere Geschäfte. Insgesamt 420 Leser beteiligten sich an der Umfrage. Der Wunsch nach neuen Geschäften steht bei 43,6 Prozent an erster Stelle.

16 Prozent wünschen sich am Nordkopf generell mehr Freizeitangebote.

Bei 14,3 Prozent hat ein größeres gastronomischen Angebot Priorität.

Es folgen innerstädtische Wohnungen (13,6 Prozent),

zukunftssichere Mobilitätslösungen (8,8 Prozent) und

moderne, attraktive Büros (3,8 Prozent).

Lesen Sie auch:

Von Michael Lieb