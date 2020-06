BraWo-Arkaden: Neues Leben für alte Kaufhaus-Tradition in Wolfsburg

Wolfsburg

Mit den BraWo-Arkaden will die Volksbank in der mittleren Porschestraße ein neues attraktives Einzelhandelszentrum bauen. Für den Standort an der Ecke zur Pestalozziallee wäre es eine Wiederbelebung und eine Rückkehr zur Bedeutung früherer Jahre: Vielen Wolfsburgern ist der Bau noch als „Haerder-City-Center“ bekannt.

„Es ist ein besonderes Gebäude für die Wolfsburger“, betont Wirtschaftsdezernent Dennis Weilmann mit Blick auf die langjährige Tradition als Kaufhaus-Standort. Er sei froh, dass die Immobilie „wieder der 1A-Einzelhandelsstandort werden wird“.

Anzeige

Lesen Sie auch: BraWo-Arkaden: Volksbank plant neues Zentrum für mittlere Porschestraße

Weitere AZ/WAZ+ Artikel

Das frühere Modehaus Haerder wurde Anfang der 1970er Jahre an dieser Stelle zum „Haerder-City-Center“ ausgebaut. Durch die Erweiterung zum Gemeinschaftskaufhaus konnten insgesamt neun Geschäfte im Baukomplex untergebracht werden, der eine Investitionssumme von 18 Millionen DM erforderte. Aus der Sicht der beteiligten Neuland Wohnungsgesellschaft war dies „ein in die Zukunft weisender Beitrag zur Wirtschaftsförderung in Wolfsburg“.

Am 12. November 1973 feierte das Haerder-City-Center als „neuer Wolfsburger Mittelpunkt“ seine Eröffnung. Zum Rahmenprogramm zählten unter anderem der Auftritt einer britischen Militärkapelle und eine Autogrammstunde mit dem zweifachen Olympiasieger im Eisschnelllauf Erhard Keller. Mit seinen Partnern beschäftigte Haerder 450 Mitarbeiter im City-Center „und war damit ein nicht zu unterschätzender Wirtschafts- und Beschäftigungsfaktor in Wolfsburg“, wie die Stadt vor einigen Jahren in der Rückschau betonte.

Vom Haerder-City-Center zu den BraWo-Arkaden – eine Bildergalerie:

Zur Galerie Die Zukunft des Wolfsburger Einzelhandels soll in der mittleren Porschestraße liegen. An einem Ort mit einer besonderen Vergangenheit: Denn der geplante Standort der BraWo-Arkaden ist vielen Wolfsburgern noch als Haerder-City-Center bekannt – ein Stück Wolfsburger Stadtgeschichte.

Anfang des Jahres 1999 zogen drohende Wolken auf: die Geschäftsschließung wurde von der Familie Gaedke als Eigentümerfamilie der Firma Haerder zum Jahresende angekündigt. Die Geschäftsführung wies in einer Betriebsversammlung darauf hin, dass der Umsatz seit 1993 rückläufig sei und Rationalisierungsmaßnahmen keinen Spielraum hätten. Gleichzeitig habe sich die Wettbewerbssituation derart verschärft, dass sie ein kaum tragbares Risiko für das mittelständisch geführte Familienunternehmen bedeute. In Bezug auf das Geschäft in Wolfsburg zeichnete sich eine weitreichende Großkonkurrenz für Haerder durch den Bau der City-Galerie ab.

Lesen Sie auch: BraWo-Arkaden: So reagieren die Wolfsburger auf das Millionen-Projekt

Insgesamt waren 270 Mitarbeiter, darunter 90 in Wolfsburg, von der Geschäftsaufgabe betroffen. Die Zahl der Kaufhäuser in Wolfsburg sank von fünf auf vier. Nach fast 60 Jahren ging die Haerder-Ära mit einem Total-Räumungsverkauf über vier Wochen am 22. Dezember 1999 zu Ende.

Heute sind die Drogerie Müller und das schwedische Modehaus H&M, das vorwiegend jugendliche Kundschaft anspricht, Hauptmieter in den früheren Haerder-Geschäftsräumen. Mit dem Umbau zu den BraWo-Arkaden würde das traditionsreiche Gebäude auch eine dringend benötigte optische Aufwertung erhalten. „Es sieht wirklich schrecklich aus“, sagt Oberbürgermeister Klaus Mohrs ( SPD) unumwunden. Bei aller Begeisterung für die Pläne der Volksbank BraWo habe das Projekt aus seiner Sicht nur einen Nachteil: Es komme leider ein paar Jahre zu spät, damit er das Ergebnis noch beim Blick aus seinem Büro im Rathaus genießen könne. Denn auch wenn die Volksbank und die Stadt bei der Umsetzung der Pläne aufs Tempo drücken wollen – bis zum Ende der Amtszeit von Mohrs werden die BraWo-Arkaden definitiv nicht fertig sein.

WAZ-Info: BraWo-Arkaden Mit den „BraWo-Arkaden“ plant die Volksbank Braunschweig Wolfsburg in den kommenden Jahren in der Mitte der Porschestraße ein modernes Innenstadtzentrum mit Einzelhandel, Gastronomie, Büros und Wohnungen. Dafür sollen die Gebäude rund um die Schillergalerie und entlang der Pestalozziallee bis in die Porschestraße mit den Hausnummern 62, 64b und 68 umgebaut werden. Der Pavillon vor H&M soll in das Gesamtprojekt einbezogen werden. Durch die geschwungene Überdachung entsteht eine Terrassenlandschaft mit Platz für Restaurants und Cafés. Rund 100 Millionen Euro will die Volksbank BraWo in das Projekt investieren.

Von Florian Heintz