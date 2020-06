BraWo-Arkaden: Volksbank plant neues Zentrum für mittlere Porschestraße

Wolfsburg

Die Volksbank BraWo plant ein weiteres Immobilien-Großprojekt in der Wolfsburger City zur Umgestaltung und Belebung der mittleren Porschestraße. Mit den „BraWo-Arkaden“ soll in den kommenden Jahren in der Mitte der Fußgängerzone ein modernes Innenstadtzentrum mit Einzelhandel, Gastronomie, Büros und Wohnungen entstehen. Dafür sollen die Gebäude rund um die Schillergalerie und entlang der Pestalozziallee bis in die Porschestraße einschließlich des Pavillons umgebaut werden. Rund 100 Millionen Euro will die Volksbank in das Projekt investieren.

„Das ist ein wesentlicher Meilenstein bei der Entwicklung des Stadtbildes“, sagte der Vorstandsvorsitzende der Volksbank BraWo, Jürgen Brinkmann, am Freitag bei der Präsentation der Pläne. Die Stadt unterstützt das Projekt und hält eine Umsetzung in einem Zeitraum von zwei bis drei Jahren für möglich, wie Stadtbaurat Kai-Uwe Hirscheide erklärte. Nach einem Architektenwettbewerb mit dem Schwerpunkt auf der Fassadengestaltung liegt nun ein Entwurf des Planungsbüros StructureLab aus Düsseldorf vor, den die Volksbank laut Brinkmann auch gerne so umsetzen würde.

Zur Galerie In der Mitte der Wolfsburger Fußgängerzone soll ein neues Innenstadtzentrum mit Einzelhandel, Büros und Wohnungen entstehen. Die Volksbank BraWo will rund 100 Millionen Euro in die Entwicklung des Quartiers investieren, das neben Einzelhandel auch Büros und Wohnungen vorsieht.

Die geplanten BraWo-Arkaden erstrecken sich U-förmig von der Schillergalerie über die Pestalozzialle bis in die Porschestraße mit den Hausnummern 62, 64b und 68, die derzeit als Mieter unter anderem von der Drogerie Müller und H&M genutzt werden. Im Jahr 2018 begann die Volksbank mit dem Ankauf der Immobilien. Bei der Neugestaltung sollen Veränderungen am Bestand mit Neubauten verbunden werden – es entsteht ein Gebäudekomplex mit sieben Ebenen.

Für den Einzelhandel und die Gastronomie sind die Flächen im Erdgeschoss und in der ersten Etage geplant. Für die beiden darüberliegenden Etagen sind Parkplätze und Büroflächen sowie Lagerräume vorgesehen. In den drei oberen Ebenen sollen attraktive Mietwohnungen mit vorgelagerten Terrassen und Loggien entstehen. Möglich sind weitere Nutzungen wie zum Beispiel ein Kindergarten oder ein Fitnessstudio.

Bestehender Pavillon wird in Projekt einbezogen

Nach anfänglicher Skepsis entschieden sich die Planer gegen einen Abriss des bestehenden Pavillons im Bereich vor H&M, der laut Architekt Jürgen Schubert momentan wie „ein Fremdkörper in der Stadt“ steht. Stattdessen soll der Pavillon künftig als ein ellipsenförmiges Element mit dem Gesamtprojekt durch ein Dach über dem ersten Obergeschoss verbunden werden. In der Ellipse sind ebenfalls Geschäfte und Gastronomie geplant. „Unser maßgeblicher städtebaulicher Anspruch ist es, stets die vorhandene Blockrandbebauung zu erhalten und die bestehende Koller-Achse aufzunehmen, zu stärken und in den Entwurf zu integrieren“, betonte Schubert.

Durch die geschwungene Überdachung entsteht eine Terrassenlandschaft mit Platz für Restaurants und Cafés, wo Besucher nach dem Einkaufen einen Kaffee genießen können – mit Blick auf die Fußgängerzone oder in Richtung Klieversberg. „Wir wollen die Besucher der Stadt zum Flanieren und zum Besuch im Einkaufsschwerpunkt der Porschestraße animieren“, sagte Volksbank-Chef Brinkmann. Wirtschaftsdezernent Dennis Weilmann sieht in dem Projekt eine Chance, den Einzelhandel in Wolfsburg zu stärken – was angesichts des stetig wachsenden Online-Handels auch nötig sei. „Das Einkaufserlebnis spielt eine immer wichtigere Rolle“, sagte Weilmann.

Oberbürgermeister Klaus Mohrs zeigt sich begeistert

„Ich bin begeistert von dem Entwurf“, lobte auch Oberbürgermeister Klaus Mohrs ( SPD) das Projekt. Das neue Quartier löse mehrere Probleme der Porschestraße gleichzeitig. Zum einen bedeute die modern und offen gestaltete Fassade mit viel Glas und Aluminiumlamellen eine optische Aufwertung des Gebäudeensembles. Zum anderen ist das Projekt laut Mohrs die richtige Ergänzung zur geplanten Umgestaltung des Nordkopfes, wo die Stadt gemeinsam mit dem Investor Signa und VW ein Zukunftsquartier plant. Dort will auch die Volksbank einen Büro- und Gewerbekomplex mit dem Namen „ BraWo City“ bauen. „Die Porschestraße wird auch in Zukunft nicht nur aus einem neugestalteten Nordkopf bestehen. Es wird auch eine herausragende Mitte geben“, betonte der Oberbürgermeister.

WAZ-Info: BraWo-Arkaden Das Projekt „BraWo-Arkaden“ umfasst folgende Flächen: Einzelhandel/ Gastronomie: 17 400 Quadratmeter. Parken/Büro/Nebenflächen: 13 600 Quadratmeter. Wohnen/Dachgarten, Büros, möglicherweise auch Fitnessstudio und Kita: 7700 Quadratmeter.

Von Florian Heintz