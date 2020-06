BraWo-Arkaden: So reagieren die Wolfsburger auf das Millionen-Projekt

Wolfsburg

Die Pläne der Volksbank für das millionenschwere Immobilien-Projekt „BraWo-Arkaden“ in der mittleren Porschestraße werden in Wolfsburg heiß diskutiert. Bei den WAZ-Lesern auf Facebook reichen die Reaktionen von großer Begeisterung bis hin zu strikter Ablehnung. Im Einzelhandel herrscht dagegen ungeteilte Freude über die geplante Aufwertung der Fußgängerzone durch das neue Innenstadt-Zentrum.

Bei manchen Kommentatoren auf Facebook herrscht Skepsis über ein weiteres Shopping-Center in der Porschestraße. „Und steht dann gespenstisch leer wie das Südkopfcenter. Braucht kein Mensch“, schreibt eine WAZ-Leserin. Ähnlich sieht es eine andere Kommentatorin: „Gigantomanie. Bald werden noch viel mehr Geschäfte leer stehen!“ Eine Leserin ist nicht überzeugt von der Fassadengestaltung der geplanten BraWo-Arkaden: „Alu und Glasfassaden find ich jetzt nicht sehr einladend. Unsere Sommer werden immer heißer. Wie wär’s mit grünbepflanzten Außenfassaden?“

Die geplanten BraWo-Arkaden in Wolfsburg – eine Bildergalerie

Zur Galerie In der Mitte der Wolfsburger Fußgängerzone soll ein neues Innenstadtzentrum mit Einzelhandel, Büros und Wohnungen entstehen. Die Volksbank BraWo will rund 100 Millionen Euro in die Entwicklung des Quartiers investieren, das neben Einzelhandel auch Büros und Wohnungen vorsieht.

Viele Wolfsburger freuen sich aber über die geplante Aufwertung der mittleren Porschestraße und sehen den Entwurf der Architekten positiv: „ Wolfsburg fehlen solche Bauten! Schaut euch doch die Innenstadt an! Eine Katastrophe“, kommentiert eine Leserin, die gleichzeitig auf die Bedeutung eines echten Einkaufserlebnisses für den Erfolg des Projekts hinweist: „Aber bitte auch tolle Geschäfte und außergewöhnliche Gastronomie!“ Ein Leser schreibt einfach nur: „Das sieht mal klasse aus.“ Eine Leserin meint: „Wird auch Zeit für solch moderne Bauten!“

Wie sich der architektonisch ambitionierte Entwurf für die BraWo-Arkaden in das Ensemble in der mittleren Porschestraße einfügen wird, fragt sich eine andere Leserin: „Ja, das sieht klasse aus! Und ringsherum die alten, maroden, denkmalgeschützten Altbauten! Mir ist schon klar, dass die Fuzo mal aufgewertet werden muss, aber auf DAS Bild bin ich echt gespannt!“, schreibt sie. Ein anderer Kommentator sieht es nüchtern: „Schlimmer kann es ja nicht werden. Also wird es besser!“

Einzelhandelsverband ist euphorisch

Der Vorsitzende des Wolfsburger Einzelhandelsverbandes City Marketing und Tourismus ( CMT), Matthias Lange, bewertet die Pläne der Volksbank als positives Signal für eine Belebung der Fußgängerzone. „Das ist eine sehr gute Nachricht für unser Wohnzimmer Porschestraße. Alles, was der Porschestraße an Attraktivität bringt, ist positiv“, sagte Lange, der das Kaufhaus WKS betreibt. Die Bilder des Entwurfs für die BraWo-Arkaden machten auf ihn einen „sehr, sehr wertigen Eindruck“.

Ein Problem der mittleren Porschestraße ist aus Sicht des CMT-Chefs die Verteilung der Immobilien auf eine Vielzahl von privaten Eigentümern und in der Folge ein sehr kleinteiliger Einzelhandel – gefragt seien jedoch vor allem große Geschäftsflächen. Möglicherweise könne die Stadt hier künftig durch den gezielten Ankauf von Immobilien entgegenwirken, so Lange.

WAZ-Info: BraWo-Arkaden Mit den „BraWo-Arkaden“ plant die Volksbank Braunschweig Wolfsburg in den kommenden Jahren in der Mitte der Porschestraße ein modernes Innenstadtzentrum mit Einzelhandel, Gastronomie, Büros und Wohnungen. Dafür sollen die Gebäude rund um die Schillergalerie und entlang der Pestalozziallee bis in die Porschestraße mit den Hausnummern 62, 64b und 68 umgebaut werden. Der Pavillon vor H&M soll in das Gesamtprojekt einbezogen werden. Durch die geschwungene Überdachung entsteht eine Terrassenlandschaft mit Platz für Restaurants und Cafés. Rund 100 Millionen Euro will die Volksbank BraWo in das Projekt investieren.

Auch Center-Manager Marvin Schaber von der City-Galerie begrüßt das Projekt BraWo-Arkaden: „Ich sehe darin eine Aufwertung der Porschestraße.“ Er hoffe auf einen positiven Effekt auf die Nachbarschaft und „dass weitere Eigentümer der Immobilien in der Porschestraße mitziehen“. Der Entwurf für den neuen Gebäudekomplex gegenüber der City-Galerie wirke auf ihn „frisch und modern“, so Schaber.

Volksbank schließt Erwerb weiterer Gebäude nicht aus

Aus städteplanerischer Sicht bleibt das Projekt „BraWo-Arkaden“ zunächst unvollkommen, da der Gebäudekomplex in westlicher Richtung nur die Immobilien bis zur Porschestraße 62 umfasst. Die Volksbank bekundete bereits ihr Interesse an den nebenstehenden Gebäuden in Richtung Kaufhofpassage. Bislang haben die Eigentümer aber offenbar keine Verkaufsabsichten geäußert. Volksbank-Chef Jürgen Brinkmann hält es allerdings für möglich, dass sich nach der öffentlichen Präsentation des Projektes noch weitere Ankaufmöglichkeiten ergeben. „Ich schließe nicht aus, dass Bewegung reinkommt“, sagte Brinkmann.

Mit den bisherigen Ankermietern der vom Umbau betroffenen Immobilien wie Drogerie Müller und H&M führte die Volksbank bereits Gespräche. Brinkmann äußerte sich zuversichtlich, dass mit allen Mietern eine Lösung für die Übergangszeit zum Beispiel in Form von Ausweichimmobilien gefunden werden könne.

Von Florian Heintz