Booster-Impfungen: Wolfsburger Ärzte schütteln Kopf über Plan von Ampel-Koalition

Wolfsburg

Wer dieser Tage bei einer Arztpraxis anruft und gleich jemanden erreicht, darf sich glücklich schätzen. Die Telefone klingeln pausenlos wegen der vielen Anfragen für Auffrischungs-Impfungen gegen Corona, erklärt eine Fachangestellte. Man möge zwei Anglizismen in Folge verzeihen, aber es ist so treffend: Die Nachfrage nach dem Booster boomt. Ein Plan der potentiellen Ampelregierung von SPD, Grünen und FDP stößt deswegen auf Unverständnis: Um die Booster-Impfungen bei Senioren zu beschleunigen, sollten Ärzte verpflichtet werden, ihre älteren Patienten anzuschreiben.

Täglich melden sich die Patienten in Scharen für die Booster-Impfung

„Rein rechtlich ist das gar nicht möglich. Wir dürfen die Patienten nicht anschreiben, es sei denn, wir haben die Einwilligung“, erklärt Elisabeth Roeder-Riemke, Allgemeinmedizinerin aus Detmerode und Vorsitzende des Ärztevereins Wolfsburgs. Der Aufwand sei gar nicht zu leisten. Das Land Niedersachsen müsse diese Aufgabe übernehmen.

Ähnlich sieht es Christian Bekermann, Wolfsburger Sprecher der Kassenärztlichen Vereinigung. Das Land habe die Einladungen für Erst- und Zweitimpfungen verschickt und könnte auf dieser Datengrundlage die Menschen erneut anschreiben. Bis jedoch dieser völlig unnötige Plan in die Tat umgesetzt sei, habe man alle über ­70-Jährigen längst mit der Booster-Impfung versorgt. „Die melden sich täglich in Scharen“, sagt der Allgemeinmediziner. „Ich wüsste gar nicht, wen ich da anschreiben sollte.“ Wer noch nicht an der Reihe sei, lasse bereits Termine für das nächste Jahr vormerken.

Hohe Arbeitsbelastung in Praxen durch Tests und Impfungen

Wer unter die Kriterien für die Empfehlung der Ständigen Impfkommission (Stiko) falle, bekomme innerhalb von zwei Wochen einen Termin. 100 bis 120 Impfungen in der Woche würden allein in seiner Praxis verabreicht. Aber trotzdem: „Es ist eine Herausforderung“, so Bekermann. In den Wolfsburger Arztpraxen wurden in der ersten Novemberwoche 2837 Drittimpfungen verabreicht, dass sind rund 1000 mehr als in der Woche zuvor.

Empfehlung für Auffrischungsimpfungen Die Ständige Impfkommission (Stiko) empfiehlt eine Auffrischungsimpfung folgenden Menschen, deren vollständig Corona-Schutzimpfung mindestens sechs Monate zurückliegt. Personen über 70 Jahren

Bewohnende in Pflegeheimen

Personal mit direktem Kontakt zu Pflegebedürftigen oder Menschen mit einem erhöhten Risiko für schwere Corona-Erkrankungen

Personal in medizinischen Einrichtungen mit direktem Patientenkontakt

Personen, die eine Grundimmunisierung von Johnson & Johnson erhalten haben Personen, die mit dem Impfstoff von Johnson & Johnson geimpft wurden, wird eine Booster-Impfung bereits vier Wochen nach der Erstimmunisierung angeboten, außerdem Personen mit einer schweren Immunsuppression.

Denn zusätzlich zum Alltagsgeschäft in der normalen Erkältungssaison müssten Ärzte Corona-Tests und Impfungen stemmen. „Es fordert den Praxen immens viel ab“, sagt auch Roeder-Riemke. Zwölf Impfungen hat sie am Montag verabreicht. Zwölf Arztgespräche. Zwölf mal ein sechsseitiger Aufklärungsbogen, der ausgefüllt werden muss. Weil aus einem Fläschchen Vakzin sechs Dosen Impfstoff entnommen werden, müssen die Termine gebündelt werden. Die Impfungen kosten Zeit, Platz und Personal. Letzteres könne man nicht eben aufstocken. „Medizinische Fachangestellte sind sowieso knapp“, sagt Roeder-Riemke.

Angesichts der Dynamik bei der Nachfrage wünscht sich Bekermann eine schnellere Impflogistik. Derzeit müssen die Ärzte den Bedarf an Vakzin anmelden, das sie in zwei Wochen verimpfen möchten. Das funktioniere, solange nicht das „Boostern für alle“ komme, wie es der geschäftsführende Gesundheitsminister Jens Spahn gefordert hatte. „Dann würden wir ein Problem bekommen“, sagt Bekermann.

„Die Leute melden sich täglich in Scharen“: Dr. Christian Bekermann, Sprecher der Kassenärztlichen Vereinigung Niedersachsen in Wolfsburg, kann sich vor Anfragen nach Auffrischungsimpfungen kaum retten. Quelle: privat

Die Nachfrage nach Erstimpfungen stagniert

Bei den Erstimpfungen kommt die Impfkampagne dagegen nur noch im Schneckentempo voran. „Die Nachfrage ist leider sehr gering“, sagt Roeder-Riemke. Sie spreche ungeimpfte Patienten stets auf die Möglichkeit an und verweise auf Informationsangebote des Bundes wie www.zusammengegencorona.de. Doch bei manchen Menschen mit „unbestimmten Ängsten“ sei sie ratlos, wie diese noch erreicht werden könnten.

Bekermann spricht von höchsten drei bis vier Personen je Woche, die für eine Erstimpfung in seine Praxis kämen. Es säßen auch hin und wieder Impfgegner im Behandlungszimmer, die irrationale Gründe gegen eine Corona-Impfung anführten. Bei einigen Skeptikern aber könne sich die Überzeugungsarbeit durchaus lohnen. „Jede Impfung zählt.“

Von Christian Opel