Wolfsburg

Große Nachfrage nach der Booster-Impfung in Wolfsburg: In der Praxis von Dr. Christian Bekermann wird die Auffrischungsimpfung gegen das Virus bereits angeboten, manche Ärzte kümmern sich derweil noch um die Grippe-Impfung. Auch Allgemeinmedizinerin Sarah Gänsler-Peter aus Jembke betont, dass die Nachfrage nach der dritten Corona-Schutzimpfung hoch sei. „Viele Fragen drehen sich um die Priorisierung“, so Gänsler-Peter.

Menschen ab 70 Jahren erhalten die Booster-Impfung

Die Ständige Impfkommission (Stiko) empfiehlt die sogenannte Booster-Impfung für Menschen ab 70, deren vollständige Impfung mehr als sechs Monate zurückliegt. Die Empfehlung gilt auch für Pflegepersonal und medizinisches Personal mit direktem Kontakt zu Patienten, sowie für Menschen, die den Impfstoff von Johnson & Johnson bekommen haben, und für Menschen mit einem geschwächten Immunsystem.

Ein älterer Mann lässt sich in der Praxis seiner Hausärztin die dritte Impfung mit dem Comirnaty-Impfstoff des Herstellers Biontech/Pfizer injizieren. Quelle: Wolfgang Kumm/ dpa

In Wolfsburg sind rund 20 000 Menschen älter als 70 Jahre. Mitte Oktober starteten die ersten mobilen Impfteams, um die Bewohner der Pflegeheime mit der Auffrischungsimpfung zu versorgen. Alle anderen können sich an die niedergelassenen Ärzte wenden. Das Gesundheitsministerium teilte am Freitag mit, dass rund 98 000 Menschen in Niedersachsen die Auffrischungsspritze erhalten haben. Im Bundesland leben rund 1,3 Millionen Menschen, die älter sind als 70 Jahre.

Mehr positive PCR-Tests als vor zwei Wochen

Im Medizinischen Versorgungszentrum (MVZ) in Osloß gibt es schon eine lange Warteliste für die Booster-Impfung. „Wir impfen erstmal gegen die Grippe und ab November gibt es dann die dritte Impfung gegen das Corona-Virus“, sagt Doktor Martin Frosch vom MVZ.

Die Wolfsburger wollen die Booster-Impfung: In einigen Praxen wird schon geimpft, andere beendet die Grippe-Impfungen. Quelle: Wolfgang Kumm

Ansonsten rufen einige Patienten an, weil sie an einem grippalen Infekt leiden. „Im letzten Jahr gab es kaum Infekte, weil die Menschen diszipliniert die Maske getragen haben. Leider gehen sie in diesem Jahr zu locker damit um. Das wird nach hinten losgehen“, so Frosch. Im MVZ sind schon die ersten Auswirkungen zu sehen: „Es gibt mehr positive PCR-Tests als vor zwei Wochen.“

Booster-Impfung in Detmerode Praxis

Besonders viele Impfdurchbrüche sind bei dem Impfstoff von Johnson & Johnson aufgetreten, daher können die Menschen, die mit dem Vakzin geimpft worden sind, sofort ihre Booster-Impfung erhalten. „Die Menschen sind nur zu 44 Prozent geschützt, daher sollte die dritte Impfung so schnell wie möglich sein“, betont Dr. Christian Bekermann, Wolfsburger Sprecher der Kassenärztlichen Vereinigung.

Infos zur Booster-Impfung Generell schützt eine vollständige Impfung gegen Corona nach Erkenntnissen von Experten zuverlässig vor schweren Krankheitsverläufen und reduziert das Übertragungsrisiko. Allerdings lässt der Impfschutz mit der Zeit nach. Die Ständige Impfkommission (Stiko) empfiehlt darum eine Auffrischungsimpfung für Personen, die älter sind als 70 Jahre und deren vollständige Impfung mehr als sechs Monate zurückliegt. Eine Auffrischung mit einem mRNA-Impfstoff wie Biontech oder Moderna empfiehlt die Stiko auch allen, die mit dem Vakzin von Johnson & Johnson geimpft wurden – in Wolfsburg seien das laut Gesundheitsdezernentin Monika Müller rund 7500 Menschen. Bei dem Vakzin war es zu besonders vielen Impfdurchbrüchen gekommen. Außerdem wird die Auffrischungsimpfung für Menschen mit Immunschwäche empfohlen, etwa während einer Krebsbehandlung oder bei chronischer Niereninsuffizienz. Auch Mitarbeitende in der Pflege und der Medizin, die direkten Kontakte zu Patienten haben, wird eine dritte Impfung empfohlen.

Allerdings versichert er auch, dass ein grundsätzlicher Schutz zumindest vor dem Ursprungs-Virus nach der ersten Impfung vorhanden ist. Seitdem die Stiko ihre Empfehlung für die dritte Impfung ausgesprochen hat, wird in der Detmeroder Praxis das Vakzin Biontech verimpft. „Wir impfen parallel noch gegen die Grippe, bei manchen Patienten wird auch kombiniert“, erklärt der Mediziner.

Allgemeinmediziner und Sprecher der KVN: Dr. Christian Bekermann in der Praxis in Detmerode. Er geht davon aus, dass noch mehr Booster-Impfungen anstehen. Quelle: Nina Schacht

Er rechnet damit, dass die Stiko ihre Empfehlung für die Booster-Impfung ausweitet. „Die anderen Gruppen werden nach und nach an der Reihe sein. Bis zum Frühjahr werden wir also sicherlich impfen“, so Bekermann.

Von Ann Kathrin Wucherpfennig