In Wolfsburg hat am Dienstag der Einsatz der mobilen Impfteams in den Pflegeheimen begonnen. Sie versorgen die Bewohner mit einer Auffrischungsimpfung gegen Corona. Und sie sollen auch künftig jene Menschen erreichen, die noch nicht oder unvollständig geimpft sind. Derzeit gibt es sechs Patienten im Klinikum.