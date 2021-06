Bluttat in Westhagen: Staatsanwaltschaft fordert zwölf Jahre Haft

Wolfsburg

„Streit kommt in den besten Familien vor, aber hier wurde er auf die grausame Spitze getrieben“: Mit diesen Worten hat der Staatsanwalt am Montag vor dem Landgericht Braunschweig sein Plädoyer im Prozess um die tödliche Messerstecherei in Westhagen eingeleitet. Wegen des Vorwurfs des gemeinschaftlichen Totschlags fordert er zwischen zehn und zwölf Jahren Haft für die vier Angeklagten aus einer kurdisch-stämmigen Großfamilie. Die Nebenklage plädiert sogar auf Mord.

Der Staatsanwalt glaubt den Schilderungen der Ehefrau

Der Staatsanwalt betonte, dass er hinsichtlich des Ablaufs der Tat am 24. September 2020 keinerlei Zweifel an den Schilderungen der Ehefrau des Opfers habe. Die hatte am ersten Prozesstag erklärt, dass ihr 46-jähriger Onkel, seine beiden 24-jährigen Zwillingssöhne und ein weiterer Verwandter (25) sie und ihren Mann zunächst mit dem Auto verfolgt und dann auf einem Parkplatz im Stralsunder Ring angegriffen hätten. Dabei sollen die Männer eine massive Stahlkette und ein Pfefferspray eingesetzt haben. Ihr Opfer starb schließlich durch die Stiche eines Messers, das der Mann selbst zur Verteidigung gezückt hatte. Laut der Ehefrau seien der Tat erhebliche Bedrohungen vorausgegangen, ihr Mann habe bereits Wochen vorher um sein Leben gefürchtet.

Wer dem Opfer die tödlichen Verletzungen zugefügt hat ist unklar

Wer der vier Angeklagten dem Opfer die tödlichen Verletzungen zugefügt hat, ist nach der Beweisaufnahme des Gerichts noch immer unklar. Aus Sicht des Staatsanwalts ist das jedoch auch unerheblich: Alle vier hätten die Tat gemeinsam begangen, keiner der Männer habe sich im Prozess davon abgegrenzt.

Für den 46-jährigen Hauptverdächtigen fordert die Staatsanwaltschaft eine zwölfjährige Haftstrafe. Der Vater sei als Familienoberhaupt und unter dem Einfluss seiner Frau stehend die treibende Kraft bei der Tat gewesen sei. Er habe bereits vorher gegenüber anderen Verwandten die Absicht geäußert, das spätere Opfer töten zu wollen. Dieses Vorhaben habe er in einem Video, das unmittelbar vor der Tat entstand, unterstrichen. In der Handyaufnahme fordert er seine Begleiter auf, dem Opfer „den Kopf zu zertrümmern“. Der 46-Jährige habe nach dem Angriff keinerlei Reue gezeigt.

Gut bewacht: Der Prozess findet unter strengen Sicherheitsvorkehrungen statt. Quelle: Melanie Köster

Für die beiden 24-jährigen Söhne fordert der Staatsanwalt zehn Jahre und sechs Monate Haft. Ihnen hielt er in seinem Plädoyer zugute, dass sie nicht die treibende Kraft bei der Tat gewesen seien. Darüber hinaus erlitten sie bei dem Angriff selbst lebensgefährliche Verletzungen. Für den vierten Angeklagten (25) stehen zehn Monate Haft im Raum.

Für eine Verurteilung wegen Mordes ist aus Sicht der Staatsanwaltschaft die Motivlage nicht eindeutig genug. Seit 2017 sind bei der Polizei diverse Anzeigen von beiden Seiten der zerstrittenen Familie eingegangen. Meist zogen die Beteiligten sie wenig später zurück.

Die Nebenklage bewertet die Lage anders: Sie hatte angeregt, zum zehnten Prozesstag die Ehefrauen der angeklagten Zwillinge als Zeuginnen zu laden. Der Grund: Eine der beiden sollte Gerüchten zufolge ein Verhältnis mit dem 25-jährigen Opfer gehabt haben, aus dem auch ein Kind hervorgegangen sei.

Vor dem Schwurgericht bestätigte die 25-jährige Frau, dass es dieses Gerücht tatsächlich gegeben habe. Sie betonte jedoch auf Nachfrage mehrmals, dass an der Geschichte aber nichts dran sei. Es habe kein Verhältnis mit dem späteren Opfer gegeben. Gleichzeitig erklärte die 25-Jährige über einen Dolmetscher aber auch: „Ja, diese Gerüchte sind der Grund, warum er sterben musste.“ Sie selbst sei von der Familie ihres Mannes ebenfalls bedroht, zu Hause festgehalten und auch körperlich angegriffen worden. Im Sommer 2019 war sie mit der Ehefrau des anderen Zwillingsbruders, die ihre Schwester ist, in ein Frauenhaus geflüchtet. Zu einem Vaterschaftstest kam es nie.

Die Nebenklage geht von einem Ehrenmord aus

Die Nebenklage sieht in dem Gerücht um den unehelichen Sohn ein Motiv für einen Ehrenmord. Denn: Der vierte Angeklagte ist der Bruder der beiden geflüchteten Ehefrauen. Er soll laut seiner Schwester zunächst zu ihr gestanden haben, später aber die Seiten gewechselt haben. Die Nebenklage argumentiert deshalb, dass für die vier Angeklagten mit dem möglicherweise unehelichen Kind ein massiver Ehrverlust einhergegangen sei. Dieser habe ihnen praktisch keine andere Wahl gelassen, als den mutmaßlichen Vater des Kindes zu töten.

Die Verteidiger der vier Angeklagten verfolgten die Ausführungen der Nebenklage teils mit einem süffisanten Lächeln. Sie halten ihre Plädoyers erst beim nächsten Prozesstag am 21. Juni.

Von Melanie Köster