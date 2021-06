140 000 Euro hat der Foodtruck gekostet. Die Stiftung Blutspendedienst hat den Kauf mit 75 000 Euro unterstützt. Das DRK hat sich für ein Container-Modell entschieden: Der eigentliche Imbiss kann so an beliebigen Stellen abgesetzt werden, während das Fahrzeug selbst wieder zur Verfügung steht. Wenn in Zukunft kompatible Container angeschafft werden, kann mit ihnen zum Beispiel aus medizinische Ausrüstung transportiert werden.