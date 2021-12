Wolfsburg

Der Blutspendedienst des Deutschen Rote Kreuzes (DRK) schlägt Alarm: Ein Engpass bedrohe die Versorgung mit lebenswichtigen Blutkonserven - helfen, dass es wieder mehr gibt, können Wolfsburger am Freitag im Walter-Flex-Weg.

Wenn das Leben eines Patienten am seidenen Faden hängt, dann oft auch am Schlauch einer Infusion mit Spenderblut. Trotzdem zog es in den Herbstmonaten immer weniger Menschen zur Spende, beobachtet Ulrich Lukarski vom DRK-Ortsverein Fallersleben. Zum Blutspendetermin vergangene Woche in der Sporthalle am Wasserturm in Ehmen seien nur 51 Menschen gekommen. „Im November hatten wir noch 61 Teilnehmer, im Oktober waren es nur 37“, so der Organisator der Blutspende.

Bei dem Termin vergangene Woche galt erstmals die 3G-Regel. Demnach mussten Lukarski und sein Team kontrollieren, ob die Besucher geimpft, genesen oder getestet waren. „Das lief auch problemlos, alle hatten ihre Nachweise gleich zur Hand, die Ursache liegt meiner Meinung nach woanders“, sagt Lukarski. Sie zeige sich immer wieder im Gespräch mit den Spendern. „Viele kamen früher zu zweit oder zu dritt und genossen danach zusammen den Imbiss am Tisch.“ Seit der Pandemie dürfen die Ortsvereine nur noch Speisen zum Mitnehmen anbieten. „Wenn dieses menschliche, dieser soziale Kontakt fehlt, ist es vielen den Gang zur Blutspende nicht mehr wert“, so Lukarski. Er hofft, dass sich die Lage im nächsten Jahr beruhigt und wieder mehr möglich sein wird. „Dann sind auch mehr Spender zu erwarten, denke ich.“

Engpass bei Blutspenden: Kliniken können nicht mehr sicher versorgt werden. Quelle: Bernd Wüstneck

Steigende Inzidenzen, weniger Spendebereitschaft und viel zu wenig Blut

Fallersleben ist keine Ausnahme, in ganz Niedersachsen lichten sich bei den Spendern die Reihen. Mit zunehmenden Inzidenzzahlen im Oktober sei Lage gekippt: zunächst sei die Spendebereitschaft während Corona „herausragend“ gewesen, doch im Vergleich zum Vorjahreszeitraum seien es jetzt 16 Prozent weniger Spender, weiß Markus Baulke, Sprecher des regionalen Blutspendedienstes des DRK. „Zur sicheren Versorgung der Kliniken über alle Blutgruppen wird ein Lagerbestand von mindestens 10 000 Blutpräparaten benötigt, aktuell gibt es mit 5400 nur etwas mehr als Hälfte“, verdeutlicht er.

Infobox: Hier können Sie in Wolfsburg Blut spenden

Aktuelle Termine zur Blutspende in Wolfsburg Grundsätzlich kann jeder gesunde Mensch, der sich fit fühlt, mehr als 50 Kilogramm wiegt und älter als 18 Jahre alt ist, zur Blutspende gehen. In Wolfsburg geht das wieder an den folgenden Terminen: Mittwoch, 8. Dezember 2021, 15 bis 19 Uhr: Sporthalle Am Wasserturm, Mörser Straße 48, Ehmen Freitag, 17. Dezember 2021, 12.30 bis 17 Uhr: DRK Kreisverband, Walter-Flex-Weg 10, Steimker Berg Donnerstag, 30. Dezember 2021, 12.30 bis 17 Uhr: DRK Kreisverband, Walter-Flex-Weg 10, Steimker Berg Sonntag, 2. Januar 2022, 11 bis 15 Uhr: DRK Kreisverband, Walter-Flex-Weg 10, Steimker Berg Montag, 3. Januar 2022, 14 bis 19.30 Uhr: Heidgartenschule Vorsfelde, Zum Heidgarten 42, Vorsfelde Donnerstag, 6. Januar 2022, 16 bis 19.30 Uhr : Sportzentrum Nordsteimke, Steinbeker Straße 35, Nordsteimke Mittwoch, 12. Januar 2022, 15.30 bis 19.30 Uhr: Sportzentrum Mörse, Mehrzweckhalle, Hattorfer Straße 14, Mörse Montag, 17. Januar 2022, 15 bis 19 Uhr: Mehrzweckhalle, Neue Straße, 38444 Heiligendorf

Blutspenden sind wichtig für Operationen, Notfälle und Krebsbehandlung

„Wenn die Präparate fehlen, müssen Krankenhäuser zum Beispiel Operationen verschieben“, weiß Tanja Weiler, Medienbeauftragte des DRK Ortsvereines Wolfsburg-Mitte. Ferner würden die Blutpräparate bei medizinischen Notfällen Leben retten und auch zur Krebsbehandlung genutzt. Damit es wieder genug Blut gibt, können Wolfsburger diesen Freitag wieder Blut spenden: am 17. Dezember gibt es von 12.30 bis 17 Uhr beim DRK Kreisverband, Walter-Flex-Weg 10, Steimker Berg eine Blutspende. Es gilt die 3G-Regel, Besucher benötigen ein entsprechendes Nachweisdokument. „Die Teilnahme ist auch ohne Termin möglich“, sagt Weiler. Und dringend benötigt: „Die Reserven sind wirklich am Minimum.“

Von Niklas Jan Engelking