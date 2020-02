Blüten-Alarm: Händler warnt vor Falschgeld in Wolfsburg

Stadtmitte

Falschgeld-Alarm in Wolfsburg: Ein Kunde von „Kai’s Welt der Spiele“ in der Schillerstraße hat am Dienstag einen Gaming-Controller mit vier gefälschten 20-Euro-Scheinen bezahlt. Geschäftsinhaber Kai Hildebrandt warnt: „Sie sahen täuschend echt aus.“

Die Geldscheine hatten laut Hildebrandt alle Sicherheitsmerkmale wie Hologramm und Sicherheitsfaden. Allerdings fühlten sie sich „ein bisschen komisch an“. Am Abend schaute sich der Geschäftsmann die Geldscheine dann noch einmal in Ruhe an, am nächsten Tag schaltete er die Polizei ein. Und die bestätigte: Es handelt sich um Blüten. Die Ermittlungen laufen.

Der Kunde kam zweimal in den Laden

Der Kunde, der das Falschgeld in Umlauf brachte, kam am Dienstag in den Laden in der Schillerstraße – das Geschäft ist komplett videoüberwacht. Die Mann war laut Hildebrandt etwa 30 Jahre alt. Zuerst tauchte er mit einem Begleiter auf und schaute sich mehrere Gaming-Controller an. Später kam der Mann er allein zurück und bezahlte einen Controller mit vier 20-Euro-Scheinen.

Im Video: Wie erkenne ich Falschgeld?

Kai Hildebrandt fielen zunächst keine Besonderheiten auf, weil sämtliche Sicherheitsmerkmale vorhanden waren. Nach Geschäftsschluss schaute er sich die Geldnoten noch einmal in Ruhe und mit Lupe an. Dabei fiel ihm auf: „Der grüne Streifen in der 20 auf der Vorderseite des Scheins ist aufgedruckt.“ Er „wandert“ nicht, wenn man den Schein kippe. „Wenn man seitwärts über den Hologrammstreifen streicht, ist eine Kante zu spüren, weil der Streifen aufgeklebt wurde – beim Original ist er eingearbeitet“, sagt der Wolfsburger Geschäftsmann.

Die weiße Umrandung fehlt

Noch etwas fiel Hildebrandt auf: „Auf der Rückseite des Geldscheins fehlt unten links bei den ,Flecken’ die weiße Umrandung.“ Die Fälschungen seien gerade im Halbdunkel oder zwischen anderen echten Scheinen kaum zu erkennen. Deshalb lautet sein Rat an alle Wolfsburger: „Einfach mal die Augen aufhalten.“

Auch auf Facebook warnt der Wolfsburger vor dem Falschgeld:

Falschgeld in Wolfsburg. Zur Information, in Wolfsburg und Umgebung wird gerade Falschgeld unter die Leute gebracht. Es... Gepostet von Kai's Welt der Spiele am Mittwoch, 19. Februar 2020

Das ist auch der Tipp der Wolfsburger Polizei. „Immer wieder taucht in Wolfsburg Falschgeld auf“, sagt Polizeisprecher Sven-Marco Claus. Meistens handelte es sich um gefälschte 20- oder 50-Euro-Noten. „Bei größeren Scheinen sind Geschäfte generell vorsichtiger und schauen deshalb genauer hin“, so Claus. Deshalb werden diese Scheine auch seltener gefälscht.

Prüfgeräte können helfen

Eine Möglichkeit, Falschgeld zu erkennen, sind Prüfgeräte. Doch die sind teuer und müssen immer technisch auf dem neuesten Stand sein. Fälscher werden schließlich immer erfindungsreicher. Wer 100-prozentig sicher sein will, verzichtet auf Bargeld und zahlt mit Karte...

Falschgeld erkennen Fälscher berücksichtigen bei der Herstellung von Blüten im Regelfall nicht alle Sicherheitsmerkmale einer Banknote. Für die Echtheitsprüfung empfiehlt die Bundesbank deshalb den Test „Fühlen, Sehen, Kippen“, der gleich mehrere Merkmale abdeckt. Fühlen: Fälschungen verraten sich oft schon durch das verwendete Papier: Echte Scheine bestehen aus Baumwolle und fühlen sich daher fester und griffiger an als nachgemachte Exemplare. Dank spezieller Drucktechniken der Bundesbank kann man die Originale auch anhand fühlbarer Reliefs erkennen. Bei beiden Scheinserien fühlt sich der Aufdruck von Hauptmotiv, großer Wertzahl und Schrift in der Regel etwas dicker an als bei Fälschungen. Sehen: Auch anhand visueller Merkmale lässt sich Falschgeld identifizieren. Wenn man eine neue Banknote gegen das Licht hält, sollte man ein Portraitfenster und ein Wasserzeichen ausmachen können. Die erste Serie der Euro-Banknoten ist mit ähnlichen Merkmalen versehen und verfügt über ein Motiv-Wasserzeichen und ein sogenanntes Durchsichtsregister. Dieses besteht aus unvollständigen Mustern auf der Vorder- und Rückseite. Erst wenn man den Geldschein gegen das Licht hält, bildet sich daraus der vollständige Zahlenwert. Kippen: Beim Kippen jeder Banknote ist auf der Vorderseite rechts ein Hologramm und auf der Rückseite ein Glanzstreifen zu erkennen, auf dem im Wechsel das Euro-Symbol und die Wertzahl abgebildet sind. Auch auf den 5- bis 20-Euro-Scheinen der ersten Serie sollte man beim Kippen abwechselnd die Wertzahl und das Euro-Symbol sehen können. Wichtig: Am häufigsten sind 20- und 50-Euro-Scheine im Umlauf. Aus diesem Grund gibt es davon besonders viele Plagiate. Wenn man sich bei einer Banknote nicht sicher ist, ob sie echt ist, sollte man sich an die Hausbank wenden. Außerdem gibt es für Falschgeld eine Meldepflicht.

Von Sylvia Telge