Wolfsburg

Fuß vom Gas! Auch in der kommenden Woche stellt die Stadt an mehreren Stellen in Wolfsburg Blitzer auf. Außerdem beeinträchtigen Baustellen den Verkehr.

In der Zeit von Montag, 11. Oktober, bis Samstag, 16. Oktober, misst die Stadt unter anderem in den folgenden Stadt- und Ortsteilen die Geschwindigkeit: In der Straße Zum Sportplatz in Hehlingen, auf der Kreisstraße 114, in der Straße Zu den Balken in Kästorf und auf dem Berliner Ring.

Die Stadt gibt nie alle Standorte bekannt

Wichtig zu wissen: Die Stadt gibt nie alle Blitzerstandorte bekannt, auch an anderen Orten kann es Tempokontrollen geben.

In Westhagen baut die Stadt gerade den neuen Kreisel an der Kreuzung von Dresdener Ring, Halberstädter Straße und Stralsunder Ring. Dafür wird der Verkehr über die Frankfurter Straße und den nördlichen Dresdener Ring umgeleitet. Die genaue Streckenführung ist ausgeschildert. Die WVG kann die Haltestelle „Halberstädter Straße“ mit ihren Linien nicht bedienen. Sie bittet Fahrgäste, sich für nähere Informationen zu Umleitungsstrecken und geänderten Haltestellen unter https://www.wvg.de/fahrgastinfo/fahrplaene.html zu informieren.

Auch in Sülfeld und in der Dieselstraße sind Haltestellen gesperrt

In Sülfeld kann die WVG aufgrund von Arbeiten der LSW die Haltestelle „Großer Winkel“ am Dienstag, 12. Oktober, von circa 8.45 Uhr bis circa 15.15 Uhr nicht bedienen. Davon betroffen sind die Linien 203 und 261. Sie enden deshalb an der Haltestelle „Denkmal“.

Die Haltestelle „Feuerwehr“ auf der Dieselstraße kann die WVG aufgrund von Sanierungsarbeiten voraussichtlich bis Anfang November beidseitig nicht anfahren. Die Fahrgäste werden gebeten, auf die Haltestelle „Automuseum“ auszuweichen.

