Wolfsburg

Die meisten Verkehrsunfälle passieren wegen überhöhter Geschwindigkeit: Deshalb Fuß vom Gas! Auch in dieser Woche stehen an verschiedenen Straßen in Wolfsburg Radarfallen, zudem gibt es Baustellen. Die WAZ verrät, wo Sie aufpassen müssen.

Corona-bedingt ist aktuell immer noch weniger auf den Straßen los, als in den Zeiten vor der Pandemie: Viele Menschen arbeiten im Homeoffice, zu Verabredungen muss man auch nicht fahren und das Essen wird manchmal gebracht. Das spiegelt sich übrigens auch in der aktuellen Verkehrsunfall-Statistik der Polizei Wolfsburg wieder.

Demnach gab es 2020 deutlich weniger Unfälle als 2019. Die Zahl sank von 3171 auf 2358. Doch die Polizeibeamten wissen, dass die Zahlen nach der Pandemie wieder steigen werden. Denn das gute Fahrverhalten sei nicht der Grund für die niedrige Zahl.

Und hier wird in Wolfsburg in dieser Woche geblitzt:

In der Lessingstraße, am Berliner Ring und auf der Braunschweiger Straße.

Und es gibt diese Baustelle:

Im Zuge der laufenden Arbeiten zur Fahrbahnerneuerung der L 322 zwischen Rümmer und Hehlingen beginnt am Dienstag, 18. Mai, der zweite Bauabschnitt. Darauf weist die Landesbehörde für Straßenbau und Verkehr hin. Die Arbeiten finden unter Vollsperrung statt. Wie die Behörde weiter mitteilte, reicht der zweite Abschnitt von der Volkmarsdorfer Straße bis zum westlichen Ortsausgang von Rümmer. Die Sperrung im ersten Abschnitt (Parkstraße bis Volkmarsdorfer Straße) wird zeitgleich aufgehoben. Behinderungen durch Restarbeiten sind möglich. Die Arbeiten im zweiten Abschnitt dauern voraussichtlich bis Mitte Juli. Der Durchgangsverkehr wird weiterhin von Groß Twülpstedt kommend über Velpke, Danndorf und Reislingen nach Hehlingen umgeleitet, entsprechend umgekehrt in der Gegenrichtung.

