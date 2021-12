Blitzer in Wolfsburg: Hier finden ab Montag Kontrollen statt – Stadt zieht Bilanz

Wolfsburg

Autofahrer aufgepasst: In jeder Woche gibt die Stadt einige Standorte von Blitzern bekannt. Für die Woche von Montag 13. Dezember, bis Samstag, 18. Dezember, hat die Verwaltung deshalb vier Straßen veröffentlicht, in denen sie Geschwindigkeitskontrollen plant. Außerdem zieht sie Bilanz zu Messungen in den vergangenen drei Monaten. An fünf Standorten fuhren insgesamt 1675 Fahrerinnen und Fahrer zu schnell.

In der Zeit vom 13. bis zum 18. Dezember will die Stadt auf der Mörser Straße in Ehmen blitzen. Außerdem will sie auf der B 188, die von Vorsfelde aus an der Schlosskreuzung vorbei in Richtung Weyhausen führt, die Geschwindigkeit kontrollieren. Messgeräte sollen zudem in der Rabenbergstraße und in der Straße Zum Fuhrenkamp in der Tiergartenbreite stehen.

Es sind nie alle Blitzer-Standorte bekannt

Wichtig zu wissen: Die Stadt gibt nie alle Blitzer-Standorte bekannt. Es sind daher in weiteren Stadt- und Ortsteilen Messungen möglich. Die Polizei führt ebenfalls regelmäßig Radarkontrollen durch.

Darüber hinaus hat die Stadt die Auswertung von einigen Messungen in den vergangenen drei Monaten veröffentlicht. Auch hier blitze sie bereits in der Mörser Straße. Das Ziel: Das Ordnungsamt wollte die Einhaltung der Tempo-30-Zone überprüfen. Die führt direkt an der Grundschule Mörse entlang und daher am Schulweg vieler Kinder. Von insgesamt 30 611 Autos, die während der Messungen am Blitzer vorbeifuhren, waren 378 Fahrerinnen und Fahrer zu schnell unterwegs.

Auch in der Hubertusstraße in der Nordstadt kontrollierte das Ordnungsamt in einer 30er-Zone. Hier waren von 40 086 Autos 510 zu flott unterwegs. In der Händelstraße in Hohenstein gilt ebenfalls Tempo-30, von 768 Fahrzeugen überschritten 39 das Limit.

In der Heßlinger Straße fuhren über 1300 Personen zu schnell

Darüber hinaus hat die Stadt die Ergebnisse von Geschwindigkeitsmessungen in zwei 50er-Zonen veröffentlicht. In der Heßlinger Straße in der Innenstadt kontrollierte sie an einer Stelle mit besonderer Unfallgefahr. Hier kamen besonders viele Personen vorbei, es fuhren aber gleichzeitig auch viele zu schnell: Von 66 510 Fahrerinnen und Fahrern haben 1362 Post vom Ordnungsamt erhalten.

In der Dieselstraße führte das Ordnungsamt aus dem gleichen Grund Messungen durch. Von 12 113 Autos überschritten 313 die zulässige Höchstgeschwindigkeit.

