Wolfsburg

Eine Erinnerung in Form eines Blitzer-Fotos an die Autofahrt auf der B188? Das muss nicht sein. Die WAZ zählt daher drei Blitzerstandorte für die Woche von Montag, 10. Mai, bis Sonntag, 16. Mai, auf.

Die Stadt Wolfsburg kündigt jede Woche Geschwindigkeitskontrollen an. Doch nicht alle Kontrollen werden verraten. Im Stadtgebiet und in den Ortsteilen könnten noch mehr Geräte stehen. Also Achtung, Autofahrer, und runter vom Gas.

An diesen Straßen wird in der nächsten Woche geblitzt

Wegen Corona ist weniger auf den Straßen los und demnach gab es 2020 deutlich weniger Unfälle als 2019. Doch einige Autofahrer sind immer noch zu schnell auf den Wolfsburger Straßen unterwegs. Und damit der Blitzer nicht auslösen muss, veröffentlicht die WAZ die Auswahl der aktuellen Geschwindigkeitskontrollen.

In dieser Woche wird an folgenden Straßen geblitzt:

Der erste Blitzer steht in der Karl-Heise-Straße in Fallersleben.

Die Autofahrer, die die Alte Handelsstraße befahren, müssen auch vor einem Blitzer aufpassen.

Auch im Lerchenweg wird ein Blitzer aufgestellt.

