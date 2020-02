Blitzeinbruch bei Edeka: Täter stehlen Zigaretten und Rasierklingen

Wolfsburg

Bei einem Blitzeinbruch in den Edeka-Markt in Ehmen haben Unbekannte am späten Samstagabend große Mengen Zigaretten und Rasierklingen gestohlen. Die Polizei geht von mindestens drei Tätern aus, die in einem Auto in Richtung A 39 flüchteten. Das Vorgehen gleicht den beiden Einbrüchen in den Real-Markt in Nordsteimke, bei denen es die Täter Ende Januar und in der vergangenen Woche ebenfalls auf Tabakwaren abgesehen hatten.

Nach Angaben der Polizei zerstörten die Einbrecher am Samstag um 23.20 Uhr die Eingangstüren des Edeka-Marktes in der Mörser Straße. Im Kassenbereich rafften die Täter Zigarettenstangen und Rasierklingen zusammen und schafften das Diebesgut zu einem Fluchtfahrzeug, vermutlich einem dunklen Audi A3 oder A5. „Beobachtet wurden zwei agierende Täter, die mit einem wartenden Komplizen davonfuhren“, sagte Polizeisprecher Sven-Marco Claus. Ein Zeuge habe gesehen, wie die Verdächtigen in dem Auto mit hoher Geschwindigkeit in Richtung Autobahn davon fuhren.

Edeka-Marktinhaber Ralf Fechner schätzt den Schaden auf rund 20.000 Euro – darunter der Wert der gestohlenen Waren, der Sachschaden an der Eingangstür und die Kosten für einen beauftragten Sicherheitsdienst zum Schutz des Ladens. Auf den Aufnahmen einer Überwachungskamera seien zwei maskierte Täter zu sehen, berichtete Fechner der WAZ. „Der Einbruch hat nur zwei Minuten gedauert. Die wussten genau, was sie wollten.“ Wie die Polizei hält es auch Fechner für möglich, dass die Real-Einbrecher nun auch in seiner Edeka-Filiale zugeschlagen haben. „Die Vorgehensweise ähnelt sich zumindest“, so Fechner.

Bei den Einbrüchen in den Real-Markt in Nordsteimke am 27. Januar und am 14. Februar hatten die unbekannten Täter in beiden Fällen die Eingangstür des Geschäftes an der Hehlinger Straße aufgebrochen und dann gezielt einen Kiosk in dem Gebäude aufgesucht. Die Diebe erbeuteten jeweils Zigarettenstangen im Wert von mehreren Tausend Euro. Nach dem ersten Einbruch hatte ein Zeuge ein Auto davonfahren sehen, bei dem es sich wahrscheinlich um einen Mercedes gehandelt haben soll.

Die Polizei hält es für möglich, dass sich die Täter vor dem Einbruch am Samstagabend in der Nähe des Edeka-Marktes aufhielten. Daher hoffen die zuständigen Ermittler des 2. Fachkommissariates auf weitere Zeugen. Hinweise an die Polizei Wolfsburg unter Telefon (0 53 61) 46 46 0.

