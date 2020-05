Blitzer in Wolfsburg wird immer wieder beschädigt

Wolfsburg

Die Wolfsburger haben der mobilen Blitzanlage der Stadt schon einen Namen gegeben. „Herbert“ wird der Blitzanhänger auf Facebook genannt. Nicht jeder nimmt es humorvoll: Immer wieder wird der Trailer das Ziel von Vandalismus.

Rotlichtscheibe des Blitzers beschädigt

In der Nacht von Donnerstag auf Freitag wurde der Blitzer, der derzeit am Stralsunder Ring steht, leicht an der Rotlichtscheibe beschädigt. Laut der Stadt sind der Trailer und das vorhandene Messgerät jedoch weiter einsetzbar. „Seitdem der Trailer im Einsatz ist, gab es mehrere Vorfälle, bei denen versucht wurde den Trailer zu beschädigen beziehungsweise die Messung zu beinträchtigen“, bestätigt Stadt-Sprecherin Christiane Groth. Jedoch hätten alle Beschädigungen nur geringfügig Einfluss auf die Einsatzfähigkeit des Trailers gehabt.

Für Aufsehen sorgte zuletzt am Karfreitag ein betrunkener Randalierer, der den mobilen Blitzer mit Farbe besprüht hatte. Bei seiner Festnahme gab er an, mit dem Coronavirus infiziert zu sein. Drei Polizisten mussten vorsorglich in Quarantäne – später gab es zum Glück Entwarnung.

Die Stadt kauft einen zweiten Anhänger

Der Rat der Stadt Wolfsburg hat den Kauf eines zweiten mobilen Blitzers abgesegnet. Für den zweiten Anhänger läuft laut der Stadt aktuell das Beschaffungsverfahren. Ein genauer Termin des Einsatzes könne noch nicht benannt werden, da durch die Corona-Pandemie auch die Lieferketten für den Trailer unterbrochen worden seien. So haben die Wolfsburger noch ein wenig Zeit, sich einen Namen für den zweiten Biltzer zu überlegen.

Von Christian Opel