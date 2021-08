Blaualgen im Schillerteich: Was jetzt passiert und was Tierhalter beachten sollten

Wolfsburg

Nach dem Fischsterben im Neuen Teich in der Nordstadt wurde jetzt eine geschwächte Ente im Schillerteich in der Stadtmitte entdeckt, die wenig später starb. Sie schwamm am Uferbereich inmitten von sogenannten Blaualgen. Laut Stadtverwaltung ist der Schillerteich im Gegensatz zum Neuen Teich nicht umgekippt. Wer mit seinem Hund an einem See spazieren geht, sollte das Tier im Fall eines schlierigen Films vom Wasser trotzdem grundsätzlich fernhalten – denn Blaualgen können hochgiftig sein.

Tödliche Blaualgen? Blaualgen sind im eigentlichen Sinne keine Pflanzen, sondern sogenannte Cyanobakterien, die Stickstoff speichern. Das Wachstum dieser Cyanobakterien nimmt laut Klimaforscher Dr. Ulf Karsten durch die Erwärmung mittlerweile weltweit zu. Einige Cyanobakterien produzieren blauen Farbstoff, daher der Name Blaualge. Sie kommen hauptsächlich in Flüssen und Seen vor. Stetige Wärme, viel Sonne und geringe Wind- oder Wasserbewegungen fördern das Wachstum. Werden zusätzlich noch Nährstoffe ins Wasser eingetragen – wie am Schillereich oder am Neuen Teich durch den eingespülten Gänsekot – kann dies zu einer Massenentwicklung führen. Einige Blaualgen produzieren Giftstoffe, die bei Menschen zu allergischen Reaktionen, Übelkeit, Durchfall, Erbrechen, Fieber, Atemwegserkrankungen, Leberschäden oder Bindehautentzündung führen können. Für andere Säugetiere – zum Beispiel für Hunde – können sie sogar tödlich sein. Überprüft werden wegen dieser Auswirkungen vor allem Badeseen. Aber es gibt auch dort nicht automatisch sofort ein Bade-Verbot, wenn Blaualgen auftreten, sondern meist erst wenn es zur Blüte mit einer explosionsartigen Vermehrung kommt.

Zum Hintergrund: Für einige Teiche ist das Liegenschaftsamt zuständig, für andere der Geschäftsbereich Grün oder private Besitzer. Für die 41 Regenrückhalte-, Hochwasserschutzbecken und Talsperren in Wolfsburg, zu denen Schillerteich und Neuer Teich gehören, liegt die Verantwortung bei den Wolfsburger Entwässerungsbetrieben (WEB). Die WAZ hatte sich bereits nach dem Umkippen des Neuen Teichs bei der Stadtverwaltung nach dem Zustand der Gewässer im Stadtgebiet erkundigt.

Blaualgen-Konzentration „völlig normal“

Stadtsprecherin Christiane Groth bittet angesichts der unterschiedlichen Zuständigkeiten bei der Antwort weiterhin um Geduld, aber immerhin eine Aussage der WEB liegt vor. Sie lautet: „Aufgrund der Witterung gibt es aktuell keine Probleme mit den Wolfsburger Regenrückhaltebecken. Wenn es wetterbedingte Auffälligkeiten gibt, erfolgt die Meldung an die Untere Wasserbehörde.“ Zum aktuellen Vorfall am Schillerteich sagt Groth: „An den nördlichen Uferflächen haben sich die Blaualge und andere Algenarten entwickelt, was für diese Jahreszeit und die Wetterverhältnisse völlig normal ist, da Blaualgen und Algen immer in gewissen Konzentrationen vorhanden sind. Das Algenwachstum beginnt am Einlauf vom Hasselbach und beschränkt sich auf einzelne Uferabschnitte.“ Der Wasserspiegel sei nur etwas gesunken und tote Fische seien von einem Mitarbeiter der WEB vor Ort nicht gefunden worden. Auch der Geruch sei nicht auffällig.

Sauerstoffgehalt schwankt

Konkrete Zahlen zu den Messungen des Sauerstoffgehalts im Neuen Teich, im Mühlenteich und in Detmerode werden der Öffentlichkeit nicht bekannt gegeben. Man wolle die Werte nicht verheimlichen, aber für Laien seien sie nur wenig aussagekräftig, so Groth. „Sie ändern sich quasi stündlich, je nach Temperatur und Tageszeit“, erklärt die Sprecherin. Die WEB sei zurzeit selbst noch damit beschäftigt, Methoden zu entwickeln, die eine aussagekräftige Analyse erst möglich machen.

Zahlen gibt es aber immerhin zum Wasserstand am Neuen Teich. Ein Nabu-Mitglied hatte der WAZ mitgeteilt, dieser sei wegen der Funktion als Regenrückhaltebecken doch nicht wie ursprünglich geplant erhöht worden. Die WEB-Zahlen belegen aber die Aussage der Verwaltung: In 2019 wurde im Auslaufbauwerk eine Höhe von 57,43 Meter gemessen, genehmigt waren 57,55. Im Januar 2020 wurde laut WEB in Abstimmung mit der Unteren Wasserbehörde eine neue Höhe von 57,86 Meter NN eingestellt. Eine weitere Höhenanpassung ist nicht geplant, durch die Witterung schwanke zudem der Wasserstand.

Und wie geht es jetzt am Schillerteich weiter? „Die WEB kann hier nichts unternehmen. Wir betreiben im tiefen Bereich des Schillerteichs seit mehreren Wochen einen Pilzbelüfter für die Sauerstoffanreicherung des Wassers und hoffen auf Niederschläge“, sagt Christiane Groth. Den Gänsen könne man aus ihrer Sicht aktuell keine Schuld am Zustand des Schillerteichs geben, denn sie haben sich längst wieder verzogen und düngen jetzt nicht mehr mit ihrem Kot. Der Nährstoffeintrag erfolge aber auch ganzjährig über den Nordsteimker Graben und den Hasselbach.

Von Andrea Müller-Kudelka