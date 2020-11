Wolfsburg

„Satte Rabatte“ und „Mega Deals“: Mit solchen Slogans werben die Wolfsburger Geschäfte und Einzelhändler auch in diesem Jahr für den „Black Friday„ am 27. November. Ob in diesem Jahr die Kassen klingeln sei allerdings dahingestellt. Denn wegen Corona und fehlendem Weihnachtsmarkt sei deutlich weniger in der City los, sagen die Einzelhändler.

In den Designer Outlets Wolfsburg ( DOW) hat die „Black Week“ bereits am Montag begonnen und die Preisnachlässe werden bis einschließlich Montag, 30. November, angeboten. „Aufgrund der aktuellen Situation wollen wir die Aktion entzerren, damit die Kunden genug Zeit haben und sich sicher fühlen“, so Center-Manager Michael Ernst. Die Shops haben von 10 bis 19 Uhr geöffnet. Das Gelände wurde bereits mit einem riesigen Rentier-Schlitten, Kerzen und Weihnachtsbäumen dekoriert.

WKS-Geschäftsführer kritisiert Rabattschlacht am „Black Friday“

In der City ist die Weihnachtsdekoration samt riesiger Tanne aufgebaut worden. Den Weihnachtsmarkt hat die Stadt wegen der steigenden Infektionszahlen abgesagt. Die Restaurants sind bis Ende November geschlossen, vermutlich sogar noch länger. Diese beiden Gründe führen laut WKS-Geschäftsführer Matthias Lange dazu, dass der Publikumsverkehr in der Porschestraße deutlich abgenommen hat. „Dem Kunden wird das Einkaufen abgewöhnt“, sagt Lange.

Der Geschäftsmann kritisiert die Rabattschlacht am sogenannten „Black Friday“, da kein Gewinn gemacht wird. Trotzdem macht er dabei mit. „Man muss mit den Wölfen heulen, ansonsten gehen die Kunden einfach in ein anderes Geschäft“, so Lange. Er betont, dass der Einzelhandel im Jahr 2020 stark gebeutelt sei und die Situation auch durch solche Aktionen nicht besser werde. „Wenn die Menschen einkaufen wollen, dann tun sie das von der Couch aus. Und somit bleibt die Kundenfrequenz in der Stadt katastrophal“, sagt der WKS-Geschäftsführer.

City-Galerie Wolfsburg lockt mit Rabatten von bis zu 50 Prozent

Zu den „Black Price Days“ am 27. und 28. November locken viele Geschäfte in der City-Galerie mit bis zu 50 Prozent Rabatt. Bisher seien wegen Corona weniger Menschen im Center unterwegs als vor einem Jahr. Der Online-Handel sei dafür nicht verantwortlich. „Das Angebot im Netz ist kein neuer Mitbewerber. Jedoch fehlt in diesem Jahr der Anziehungspunkt mit dem Weihnachtsmarkt“, so Center-Manager Marvin Schaber.

Daher funkelt und glitzert es auf den Gängen in der City-Galerie und die Besucher können ab dem 26. November Süßigkeiten wie gebrannte Mandeln oder Crêpes bei einer Mandelbrennerei kaufen. „Für die weihnachtliche Atmosphäre ist gesorgt und die Süßigkeiten werden bis ins neue Jahr angeboten“, sagt Schaber.

Wolfsburger sollen ihre Geschenke in der City kaufen

Der Online-Handel sei für die Designer Outlets keine Konkurrenz, sondern ein Mitbewerber, der auch in der City angesiedelt sein könnte. Dabei vermutet Ernst, dass viele Menschen in diesem Jahr mehr im Internet eingekauft haben und das auch weiterhin tun. „Wir vom stationären Handel würden uns freuen, wenn nicht alle Weihnachtseinkäufe online getätigt werden“, merkt Ernst an. Und dabei würde auch die weihnachtliche Dekoration helfen: „Denn die schöne Stimmung ist besser als wenn der Postbote klingelt“.

