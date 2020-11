Black Friday: Polizei Wolfsburg kündigt verstärkt Corona-Kontrollen an

Wolfsburg

Die Polizei Wolfsburg kündigt für den „Black Friday“ flächendeckende Corona-Kontrollen in der Innenstadt an. 45 Einsatzkräfte werden in der Stadt und im Heinenkamp unterwegs sein und überprüfen, ob Passanten sich an Maskenpflicht und Abstandsregeln halten. In den vergangenen fünf Tagen hat die Polizei 205 Anzeigen gefertigt.

Markus Glomb als Leiter des Fachbereichs Einsatz der Wolfsburger Polizei spricht von einer „konsequente Überwachung der Corona-Verfügungen im Stadtgebiet an“ am morgigen Freitag. Für den als Beginn der Weihnachtseinkaufsaison etablierten Tag des Einzelhandels rechnet die Polizei nämlich mit vielen Besuchern – gerade in der Innenstadt und im Gewerbegebiet Heinenkamp.

Hier gilt die Maskenpflicht unter freiem Himmel Die Maskenpflicht unter freiem Himmel gilt in Wolfsburg an folgenden Orten: in der Fußgängerzone von der mittleren bis zur nördlichen Porschestraße, also ab der Pestalozziallee bis zum Willy-Brandt-Platz in der Zeit zwischen 9 und 20 Uhr. auf dem Gelände (inklusive Vorplatz) des Hauptbahnhofes, dem ZOB, dem Sara-Frenkel-Platz, dem Phaeno-Gelände und dem Gelände der Designer Outlets jeweils auf den Verkehrsflächen, die sich bis zum Straßennetz ergeben, in der Zeit zwischen 6 und 20 Uhr. in der Kaufhofpassage, im Kaufhof und dem Maximilian-Kolbe-Weg in der Zeit zwischen 9 und 20 Uhr. auf dem Gelände aller Wolfsburger Wochenmärkte und weiterer Märkte während der jeweiligen Marktöffnungszeiten. Das gilt auch für Passanten ohne Kaufabsichten, die das Marktgelände lediglich passieren. auf Parkflächen des Einzel- und Großhandels zu den jeweiligen Öffnungszeiten. Bei Verstößen gegen die Maskenpflicht gilt der vom Land festgesetzte Bußgeldrahmen von 100 bis 150 Euro. „Bei fahrlässigen Verstößen beträgt der Regelsatz 100 Euro, bei Vorsatz findet eine Verdoppelung statt“, erklärt eine Stadtsprecherin.

Die Polizei erinnert an die Corona-Verordnung in Wolfsburg: Danach ist neben den Kontaktbeschränkungen und dem Abstandsgebot besonders für stark frequentierte Bereiche des Stadtgebietes verpflichtend eine Mund-Nasen-Bedeckung zu tragen. „Wir werden in der Innenstadt die Fußgängerzone, den Willy-Brandt-Platz, den Haupt- und den Zentralen Omnibusbahnhof, den Sara-Frenkel-Platz, das Phaeno-Gelände sowie den Bereich des Designer-Outlets besonders im Blick haben“, so Glomb.

Markus Glomb, Leiter Einsatz: „Konsequente Überwachung der Corona-Verfügungen.“ Quelle: Britta Schulze

Nach der anfänglich hohen Akzeptanz der Bestimmungen, habe die Polizei in den letzten fünf Tagen 202 Anzeigen nach dem Infektionsschutzgesetz gefertigt. „Daher werden wir bei den notwendigen Kontrollen durch Einheiten der Bereitschaftspolizei unterstützt“, so Glomb. Die Corona-Kontrollen sollen in den kommenden Wochen fortgesetzt werden.

Von der Redaktion