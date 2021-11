Wolfsburg

Es ist eine beliebte Marketing-Aktion: Beim „Black Friday“ am 26. November locken auch in Wolfsburg dieses Jahr viele Händler mit günstigen Angeboten. Doch woher kommt dieser Brauch genau – und glauben die Wolfsburger noch daran? Die WAZ hat nachgeforscht und sich bei Wolfsburger Kunden und Händlern umgehört.

Um die Herkunft des Namens Black Friday ranken sich viele Legenden. Eine der populärsten bezieht sich auf die langen Schlangen vor Geschäften, die angeblich wie ein schwarzes etwas aussahen. Das wiederum könnte eine Anspielung auf das Chaos auf den Straßen nach dem Börsencrash 1929 sein.

Lesen Sie auch Wolfsburg erhält 1,8 Millionen Euro für die Innenstadt

Nach Deutschland kam der Brauch erst vor ein paar Jahren. Zieht es zum Black Friday immer noch viele Wolfsburger in die Läden? Wir haben Besucher der City-Galerie gefragt.

City-Galerie: Es gibt Kunden, die gezielt zum Black Friday in das Center kommen. Quelle: Britta Schulze

Black Friday – das sagen Kunden zu der Aktion:

Für Uwe Andres aus Vorsfelde ist der Black Friday eher eine Online-Aktion. „Aber wenn es sich lohnt, dann kaufe ich auch im Einzelhandel.“ Auch dann vergleiche der 57-jährige aber immer die Preise im Laden mit denen im Internet, bereits im Vorfeld oder vor Ort übers Handy.

„Mich locken diese Black Friday-Aktionen eigentlich gar nicht“, sagt Heiderose Borrek aus Wolfburg-Mitte. An die niedrigen Preise glaubt sie nicht: „Meistens wurden die Preise ja im Vorfeld erhöht, sodass es am Black Friday gar nicht so günstig ist, wie es scheint.“ Allerdings kauft sie grundsätzlich in örtlichen Läden ein: „Weil ich möchte, dass sie bestehen bleiben.“

So erkennen Sie leere Preisversprechen und unseriöse Angebote Leere Preis-Versprechen Bei extrem hohen Rabatten sollten Sie sich den Preis besonders gut anschauen. Um den Deal richtig einordnen zu können, ist es laut Experten der ARAG-Versicherung hilfreich, den üblichen Marktpreis zu kennen. Hier könnten Preissuchmaschinen im Internet beim Vergleich helfen. Sehr hohe Rabatte orientierten sich oft an der unverbindlichen Preisempfehlung (UVP). Doch die UVP ist laut den Experten selten der Preis, zu dem Händler ein Produkt normalerweise verkaufen. Unseriöse Angebote erkennen Zwischen den zahlreichen Online-Schnäppchen verstecken sich auch unseriöse Deals. Sie können dubiose Online-Händler laut ARAG-Experten oft schon an ihrem Internetauftritt erkennen: Es tauchen ungewöhnliche Schreibweisen oder gar Rechtschreibfehler auf, es fehlt ein Impressum oder es fehlen Angaben zu Allgemeinen Geschäftsbedingungen und eine Widerrufsbelehrung. Achten Sie auf die Zahlungsmethode: Hier sollte keine Vorkasse geleistet werden, sondern per Lastschrift oder mit Bezahldiensten wie zum Beispiel PayPal bezahlt werden. Gegebenenfalls können Kunden dann die Lastschrift über Ihre Bank widerrufen. PayPal bietet zum Beispiel die Möglichkeit, bis zu 180 Tage nach dem Kauf die Zahlung zurückzufordern. Wenn Kunden ein Shop von vornerein unseriös erscheint, dann sollten Bankdaten besser nicht angegeben werden. Auf keinen Fall sollten sich Kunden laut Experten der ARAG unter Druck setzen lassen, weil angeblich nur noch wenige Teile verfügbar sind oder sich gleichzeitig viele andere dieses Produkt ansehen.

Ist der Black Friday für Einzelhändler noch gewinnbringend?

Eine weitere Theorie zur Bedeutung des des Begriffes „Black Friday:“ Unternehmen hätten an diesem Tag die Möglichkeit, „schwarze Zahlen“ zu schreiben. Aber ist der „Black Friday“ heute für Wolfsburger Händler noch so gewinnbringend?

„Es ist nicht alles Gold was glänzt, auch wenn es schwarz ist“, meint Matthias Lange, Inhaber des WKS Kaufhauses in Wolfsburg dazu. In den ersten beiden Jahren hätte man durch den Black Friday deutlich mehr umgesetzt. Heute nicht mehr: „Die Preiskämpfe in dieser vorweihnachtlichen Woche haben sich normalisiert.“ Kunden würden auf den Black Friday warten, so bliebe vorher und nachher Umsatz aus. Corona mache die Sache nicht einfacher: „Die Leute haben in diesen Zeiten ja lieber ein leeres Kaufhaus.“ Obendrein würden unseriöse Angebote im Internet den ganzen „Black Friday“ in Verruf bringen.

Matthias Lange, Chef von WKS: „Die Preiskämpfe in dieser vorweihnachtlichen Woche haben sich normalisiert.“ Quelle: Britta Schulze

Anders sieht das Michael Ernst von den Designer Outlets Wolfsburg: „Der Black Friday hat seinen Zenit noch nicht überschritten, trotz Corona ist das bei uns einer der umsatzstärksten Tage im Jahr.“ Es hänge davon ab, wie man die Angebote strickt: „Wir reduzieren zum Beispiel nicht gleich alles in einem Store, sondern bestimmte Produktgruppen.“ Gepaart mit vorsichtiger Werbung im Vorfeld ziehe das insgesamt mehr Kunden ins Outlet.

DOW-Centermanager Michael Ernst: „Black Friday ist trotz Corona bei uns einer der umsatzstärksten Tage im Jahr.“ Quelle: Roland Hermstein

„Das macht sich auch an den Geschäftszahlen bemerkbar“, so Ernst. Den Onlinehandel sieht er nicht als Konkurrenz, sondern als Mitbewerber. „Amazon und Zalando könnten genauso gut ein Geschäft in der Nähe sein.“ Davon müsse man sich entsprechend abheben: „Online ist kein Verkäufer da, der sagen kann, welche Farbe Ihnen besonders steht – das können wir hier im Einzelhandel, deswegen kommen die Leute zu uns.“

Von Niklas Jan Engelking