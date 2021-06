Bis zu 34 Grad: Erste Hitzewelle des Jahres bringt Wolfsburger ins Schwitzen

Wolfsburg

Wolfsburg erwartet die erste Hitzewelle des Jahres: Für Donnerstag und Freitag sagt der Deutsche Wetterdienst Temperaturen von bis zu 34 Grad Celsius voraus – und das bei eher lauem Wind und wenig Wolken. Tropische Nächte mit Temperaturen von nicht unter 20 Grad seien nicht ausgeschlossen, so ein Sprecher. Die Kehrseite der Medaille sind höhere Belastungen für den Körper. Der Wetterdienst rät wegen hoher UV-Werte derzeit, zwischen 11 und 16 Uhr lange Aufenthalte in der Sonne zu vermeiden und auch im Schatten sonnendichte Hemden und lange Hosen zu tragen.

Lange Schlangen vor den Eiscafés

Wem das zu warm ist, kann sich mit einem Eis Abhilfe verschaffen. In der Innenstadt bildeten sich am Mittwoch lange Schlangen vor den Eisläden, zum Beispiel im Eiscafé Roma – dort waren die Sorten Joghurt-Pfirsich-Maracuja und Bitterschokolade am beliebtesten. Auch Vasco Gomes von Eis Livotto in der City-Galerie hatte gut zu tun. „Toffifee und Amarenakirsche sind sehr gefragt, und bei Kindern ist Cookies besonders beliebt“, sagt Gomes.

Großer Andrang: Den Eisdielen in Wolfsburg beschert das Sommerwetter viel Zulauf. Quelle: Roland Hermstein

Steigende Nachfrage verzeichneten auch die Getränkeabteilungen der Supermärkte. „Je nach Lagerkapazität bestellt man derzeit schon mal ein bisschen mehr“, so Marktleiter Heike Matthies vom Edeka im Drömling-Center. Schon mit den ersten wärmeren Tagen des Jahres sei die Nachfrage spürbar angestiegen. Am gefragtesten bleibt das klassische Mineralwasser in der Kiste.

Leichte Kost und ungesüßte Getränke

Tatsächlich empfehlen sich für ausreichende Flüssigkeitszufuhr statt eiskalten Limonaden ungekühlte und ungesüßte Getränke, rät Tanja Strehmel-Wittich von der Olympia-Apotheke. Auch isotonische Getränke seien sinnvoll. „Neben der Flüssigkeitszufuhr ist es wichtig, leichte Kost wie gedünstetes Gemüse oder Salate zu sich zu nehmen, das ist für den Körper bei diesen Temperaturen weniger belastend“, weiß Strehmel-Wittich. „Sport sollte man am besten in den Morgenstunden verlegen“ . Wer in der Mittagshitze joggen gehe, belaste seinen Kreislauf unnötig – und selbst abends kann es eine Weile dauern, bis die Temperaturen auf ein niedriges Niveau gesunken sind. Deftige Mahlzeiten und das Trinken von Alkohol sollte man lieber in die Abendstunden verlegen.

Ventilatoren, Grillkohle und Gasflaschen sind gefragt

Apropos deftig essen: Für das anstehende EM-Spiel Deutschland-Portugal bietet sich ein entspannter Grillabend an. Schon am vergangenen Wochenende wurden in Wolfsburg die Grills angeheizt, übrigens immer öfter mit Gas anstatt mit Kohle, weiß Marktleiter Michael Steiner vom Bauking Hagebaumarkt. „Es gab einen großen Run auf Gasflaschen am vergangenen Wochenende.“ Inzwischen sei das Lager wieder aufgefüllt. Auch Grillkohle bleibe gefragt, außerdem hat sich der Markt mit Ventilatoren eingedeckt, weil die Nachfrage spürbar angestiegen ist.

Vorbereitet auf steigende Nachfrage: Anett Schmidt und Ramon Kotzan zeigen im Hagebaumarkt im Vogelsang den Vorrat an Ventilatoren. Quelle: Roland Hermstein

Schattenparker bewahren kühlen Kopf und schonen die Technik

Autofahrer sollten vorhandene Klimaanlagen einschalten, um im Straßenverkehr einen kühlen Kopf zu bewahren. Um das Abkühlen zu beschleunigen, am besten für fünf Minuten auf Umluft schalten, lautet der Tipp von Michael Busse, Leiter des TÜV-Nord in der Borsigstraße in Wolfsburg. Schattenparker starten übrigens nicht nur entspannter, sondern schonen insbesondere beim E-Auto die Technik – Hitze schränkt die Kapazität des Akkus ein.

VW-Bad: Einzelne Zeitfenster sind schon ausgebucht. Quelle: Britta Schulze

Freibäder schon teilweise ausgebucht

Wer sich Abkühlung in Wolfsburgs Freibädern verschaffen möchte, muss im Vorfeld ein Zeitfenster für den Einlass buchen. Damit sollte nicht zu lange gewartet werden, für den Freitagnachmittag beispielsweise waren die Bäder am Mittwoch bereits ausgebucht. Auch am Samstag sollen mit bis zu 30 Grad immer noch freibadtaugliche Temperaturen erreicht werden. Für Abkühlung von oben könnten dann allerdings auch kräftige Schauer oder Gewitter sorgen.

Von Christian Opel