Es ist Wahl, und da gehen hoffentlich alle hin. Wer sein Kreuz schon gemacht hat, darf sich entspannen – und shoppen gehen. In der Wolfsburger Innenstadt haben nämlich bis zur Schließung der Wahllokale um 18 Uhr auch die Geschäfte geöffnet.

Fotos aus der Innenstadt:

Zur Galerie Schon fertig im Wahllokal? Dann lädt die Innenstadt von Wolfsburg zum Schlendern und Shoppen ein. Beim verkaufsoffen Sonntag am Tag der Bundestags- und OB-Stichwahl gibt es noch bis 18 Uhr einiges zu entdecken.

Auch außerhalb der Läden gibt es viel zu entdecken: Bungee-Run, Seifenblasen, Hüpfburgen, eine Rollenrutsche und Basketballspiele. Außerdem dabei: Das städtische Spielmobil mit Rollern, Kettcars und einem Kletterturm.

Auch wenn der Inzidenzwert in Wolfsburg am Sonntag ganz kurzfristig unter die 50-er Hürde gerutscht ist, gelten weiterhin Corona-Schutzmaßnahmen. Also: Impfnachweis und Maske für Innenräume nicht vergessen.

