Bildergalerie: So schön ist Wolfsburg im Advent

Beleuchtete Gärten und geschmückte Straßen: In der Innenstadt und in den Wolfsburger Ortsteilen weihnachtet es momentan sehr. Viele Anwohnerinnen und Anwohner haben keine Kosten und Mühen gescheut, um ihre Grundstücke festlich herzurichten. Auch in der Innenstadt versprüht bunte Deko ein wenig Weihnachtsstimmung. Die ist in Zeiten vieler Corona-Beschränkungen umso wichtiger. Die WAZ-Fotografen Britta Schulze und Roland Hermstein sind deshalb am dritten Adventswochenende durch Wolfsburg gefahren und haben einige der schönsten Ecken mit der Kamera festgehalten.

Übrigens: Während der Weihnachtsmarkt in der Innenstadt wegen der strengen Corona-Regeln nur noch als To-Go-Angebot läuft, ist der Winterzauber in der Autostadt weiter geöffnet. Hier finden Sie alle wichtige Infos.

Von Britta Schulze/Roland Hermstein