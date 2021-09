Wolfsburg

Lautstarke Aktion für das Klima: Am Samstagabend sind rund 110 Fahrradfahrerinnen und -fahrer bei einer „Bike Night“ quer durch die Wolfsburger Innenstadt gefahren. Die von der Bewegung Fridays for Future Wolfsburg (FFF) organisierte Demo protestierte für eine Verkehrswende und Klimagerechtigkeit.

„Die vielen Waldbrände der vergangenen Jahre und die Hochwasser in diesem Jahr haben uns einen ersten Vorgeschmack davon gegeben, was die Klimakrise für Folgen hat“, betont Versammlungsleiter Alexander Sturm. Für die Aktivisten ein Grund, um wieder auf die Straße zu gehen.

Bike-Night – ein Video:

Tour von bundesweiter Aktion führte durch Wolfsburg

Die Veranstaltung organisierte FFF gemeinsam mit der Bewegung „Ohne Kerosin nach Berlin“, die einen Großteil der Teilnehmer stellte. Bei dem bundesweiten Fahrradprotest fahren Menschen aus allen Teilen Deutschlands auf sechs verschiedenen Routen mit dem Rad nach Berlin. Wolfsburg durchkreuzte die West-Tour, die in Köln gestartet ist. Die Teilnehmer waren morgens aus Königslutter in Richtung VW-Stadt aufgebrochen.

Gemeinsame Aktion: FFF traf sich für die Demo mit Aktivisten der Radtour „Ohne Kerosin nach Berlin“. Quelle: Fridays for Future Wolfsburg

Für die Teilnehmer war das Highlight der „Bike Night“ laut Sturm die Überquerung der Berliner Brücke, da sie dort in Sichtweite des VW-Werks auf den Klimawandel aufmerksam machen konnten. „Was mich enttäuscht ist, dass Parteien und viele Medien sich lieber auf Skandale stürzen, als darüber zu berichten, wie kurz wir davor sind, den Punkt zu verfehlen, wo wir den Klimawandel überhaupt noch aufhalten können“, sagt der Student. Es sei fahrlässig, dass die „sogenannten ‚Volksparteien‘ aus Angst vor den Wählern lieber gute Miene zum bösen Spiel machen, statt der Bevölkerung die Ernsthaftigkeit der Situation klar zu machen.“

Fridays for Future plant weitere Demo

Für eine Einhaltung von 1,5 Grad Erderwärmung dürfte Deutschland laut Sturm insgesamt nur noch etwa 2,9 Gigatonnen CO2 ausstoßen. Jährlich liege Deutschland aber bei etwa 0,8 Gigatonnen. FFF will am Freitag, 24. September, die nächste Demo in Wolfsburg veranstalten.

Von der Redaktion