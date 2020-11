Westhagen

Riesenaktion rund um ein kleines Insekt: Die Heinrich-Nordhoff-Gesamtschule (HNG) in Westhagen hat jetzt ihr Bienenprojekt „Let It Bee“ gestartet. Schüler und Lehrer wollen zehn Bienenvölker an Blühwiesen ansiedeln und die Bedeutung der Honigbienen in gleich mehreren Fächern behandeln. Von Biologie über Politik bis hin zum Marketing.

Jetzt geht’s los: Am Freitagvormittag hat die Heinrich-Nordhoff-Gesamtschule offiziell ihr Bienenprojekt „Let It Bee“ gestartet. Quelle: Britta Schulze

Die Initiative ging von Lehrern aus, die in ihrer Freizeit Imker sind – Susanne Farnbacher und Claudius Meyer. Ihre Idee: An Hand der Biene könne man Schülern nicht nur Natur, Nachhaltigkeit und Verantwortungsbewusstsein näher bringen, sondern auch den Blick schärfen für wirtschaftliche und politische Zusammenhänge. „An Hand eines Bienenvolkes können wir beispielsweise das Funktionieren eines Staates erklären“, sagt Schulleiter Arne Sewing. Und eine Schülerfirma solle sich – später – um die Vermarktung der Schulbienen kümmern. Etwa Honig sowie Wachs oder Wachsprodukte wie Kerzen verkaufen. All das passe hervorragend zum Nachhaltigkeitsgedanken der UNESCO-Schule HNG.

10 000 Euro von der Bingo-Umweltstiftung bekommen

Dieses Konzept überzeugte Sponsoren und die Bingo-Umweltstiftung, die das „Let It Bee“-Projekt mit 10 000 Euro bezuschusst. Auch Schüler, Lehrer, Eltern und Förderverein sind begeistert. Im Sommer 2019 zogen zwei Bienenvölker aufs Schulgelände, am Freitagvormittag setzten 15 Schüler gemeinsam mit Lehrern und Sponsoren 90 speziell ausgesuchte Pflanzen auf eine frühere Brachfläche. „Hier legen wir eine Bienenwiese an“, erklärte Arne Sewing. Weitere Flächen sollen folgen, damit das HNG weitere Bienenvölker ansiedeln kann.

Im Frühjahr wollen Förderverein und Schulelternrat erst einmal einen Zaun um die sensible Fläche ziehen. Anschließend wird sich eine Schüler-AG um die Schulimkerei kümmern: „Die Arbeitsgemeinschaft soll ab 2021 im wöchentlichen Rhythmus angeboten werden“, so Sewing. „Geplant ist, dass immer drei Schüler ein Bienenvolk betreuen, so dass bei acht Bienenvölkern 24 Schüler an der AG teilnehmen können.“ Durch unterschiedliche Aufgaben sollen Schüler aller Jahrgänge ins das Projekt integriert werden. Das ist wirklich nachhaltig.

Von Carsten Bischof