Damm am Hasselbach - Biber nagen Bäume an B 188 an

Ein Staudamm mitten in Wolfsburg? Ja, den gibt es. Biber haben sich am Hasselbach an der B 188 nahe des VW Tor Nords häuslich eingerichtet. Nun haben die Tiere ausgerechnet einen Baum angenagt, der auf Radweg und Straße fallen könnte.