Bewohner in Wolfsburger Pflegeheim mit Corona infiziert

Wolfsburg

Ein 82-jähriger Bewohner im AWO-Wohn- und Pflegeheim Goethestraße ist positiv auf das Coronavirus getestet worden. Das bestätigte am Dienstag Leiter Christoph Grölz. Der betroffene Wohnbereich steht unter Quarantäne. Die 36 Bewohner und etwa genauso viele Mitarbeiter des Heims sollen am Mittwoch auf Corona getestet werden. Insgesamt leben in dem Pflegeheim an der Goethestraße 140 Menschen.

Die Angehörige eines Bewohners habe dem Heim am Freitag gemeldet, dass sie positiv auf Corona getestet worden sei. Daraufhin habe man das Gesundheitsamt informiert und verabredet, dass der betroffene Bewohner in Quarantäne bleiben und am Montag abgestrichen werden sollte. Er wird derzeit ausschließlich in seinem Zimmer versorgt. „Der Bewohner hat derzeit keine Symptome“, erklärte Grölz. Auch habe dieser grundsätzlich wenig Kontakt zu anderen Bewohnern gehabt.

Anzeige

Infektionskette konnte nachvollzogen werden

Das Wolfsburger Gesundheitsamt bestätigt den Fall. „Die Infektionskette konnte nachvollzogen werden, da im Zuge der Kontaktpersonenermittlung bei einer anderen infizierten Person festgestellt werden konnte, dass der betroffene Heimbewohner als Kontaktperson der 1. Kategorie einzuordnen ist“, so eine Sprecherin der Stadt. Die Kategorie I definiert das Robert-Koch-Institut als Person mit engem Kontakt.

„Corona hat seit dem Sommer um unsere Alten-und Pflegeeinrichtungen scheinbar einen Bogen gemacht. Es war aber leider zu erwarten, dass mit steigenden Zahlen auch wieder mehr ältere Menschen und auch Pflegeheime betroffen sein werden“, sagt Wolfsburgs Gesundheitsdezernentin Monika Müller. Sie appelliert an Angehörige und Besucher vor allem in Heimen und im Krankenhaus: „Es liegt an uns allen, durch unser Verhalten dafür zu sorgen, dass ältere Menschen und mögliche Risikopatienten von einer Infektion verschont bleiben: Maske tragen, Abstand halten und Hygieneregeln befolgen gelten nach wie vor!“

Pflegekräfte im Vollschutzanzug und Besuchsverbot

Derzeit gilt für den betroffenen Wohnbereich im AWO-Heim ein Besuchsverbot. Die Pflegekräfte arbeiten dort im Vollschutzanzug. Schon vor dem Ausbruch waren sie mit Schutzmasken der Klasse FFP II im Einsatz – diese bieten einen höheren Schutz als die sogenannten Alltagsmasken. Neben den Pflegekräften, die im betroffenen Wohnbereich arbeiteten, sollen auch Mitarbeiter aus Küche und Hausreinigung getestet werden.

Die Angehörigen der übrigen Bewohner auf der betroffenen Etage seien informiert. Für die restlichen Wohnebenen gebe es derzeit keine Restriktionen. Der Wohnbereich liege in der obersten Etage, Besucher könnten also zu den Bewohnern gelangen, ohne den isolierten Bereich durchqueren zu müssen. Auch sei die Ebene frühzeitig von den anderen Wohnbereichen getrennt geworden. „Wir stimmen alle Maßnahmen eng mit dem Gesundheitsamt ab“, erklärte Grölz.

„Wir sind optimistisch, weil wir frühzeitig reagieren konnten“

„Wir sind optimistisch, weil wir frühzeitig reagieren konnten“, sagt Grölz. Zum Schutzkonzept des Heims gehören neben den Abstands- und Hygieneregeln auch tägliche Fiebermessungen bei den Bewohnern. Dabei seien in den vergangenen Tagen keine Auffälligkeiten verzeichnet worden. Bei Mahlzeiten oder Veranstaltungen werde darauf geachtet, dass die Bewohner der Wohnbereiche getrennt bleiben.

Sieben Neuinfektionen in Wolfsburg Die Stadt Wolfsburg hat am Dienstag 7 Neuinfektionen mit dem Coronavirus gemeldet. Seit Beginn der Pandemie haben sich in der VW-Stadt 473 Menschen mit Covid 19 infiziert, 403 gelten inzwischen als genesen, 52 sind gestorben. Derzeit zählt die Stadt 18 laufende Fälle. Binnen einer Woche haben sich 15 Personen neu infiziert.

Ende März war ein Bewohner des AWO-Pflegeheims nach seinem Tod positiv auf das Coronavirus getestet worden. 33 Bewohner und 35 Mitarbeiter wurden daraufhin ebenfalls abgestrichen – bei allen fiel das Ergebnis damals negativ aus. Einen schweren Corona-Ausbruch hatte es im Frühjahr im Hanns-Lilje-Heim der Diakonie Wolfsburg gegeben. 47 der meist an Demenz erkrankten Bewohner starben. Insgesamt sind in Wolfsburg 52 Personen an den Folgen einer Infektion mit dem Virus gestorben. Den letzten Todesfall hatte es Anfang Juli gegeben.

Von Christian Opel