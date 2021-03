Bewaffneter Autofahrer unter Drogen fährt an fünf roten Ampeln vorbei

Wolfsburg

Ein Wolfsburger (27) ist mit seinem Skoda am frühen Dienstagmorgen an fünf roten Ampeln vorbeigerast, bis eine Polizeistreife ihn stoppte. Der Mann stand unter Drogen. Der 27-Jährige war mit seinem Skoda Rapid gegen 1.17 Uhr deutlich zu schnell von der Schillerstraße nach links in die Kleiststraße abgebogen und fuhr mit dem gleichen Tempo in Richtung Lessingstraße weiter. Eine Polizeistreife nahm die Verfolgung auf, um den Wagen zu kontrollieren und signalisierte „Stopp-Polizei“ über die Anzeigetafel des Streifenwagens.

Auch das Blaulicht des Streifenwagens lässt den Mann unbeeindruckt

Darauf reagierte der Autofahrer jedoch nicht. Stattdessen fuhr er an einer roten Ampel an der Kreuzung Kleistraße/Lessingstraße vorbei. Die Fahrt ging nun weiter über die Lessing-, Laagberg- und Breslauer Straße. „Mittlerweile hatten die Ordnungshüter das Blaulicht eingeschaltet, aber auch dies ließ den Fahrzeugführer des Skoda unbeeindruckt“, berichtet Polizeisprecher Thomas Figge. Kurz vor Erreichen der Grauhorststraße konnte der Skoda schließlich überholt und gestoppt werden. Bis dahin war der Autofahrer an vier weiteren roten Ampeln vorbeigefahren.

Messer liegt griffbereit neben dem Mann im Auto

Der 27-jährige Wolfsburger konnte keinerlei Ausweispapiere vorzeigen. In seinem Fahrzeug stellten die Beamten ein Messer sicher, das griffbereit in der Mittelkonsole lag. Der Mann gab an, vor seinem Fahrtantritt Betäubungsmittel konsumiert zu haben. Ihm wurden im Klinikum Wolfsburg zwei Blutproben abgenommen und mehrere Strafanzeigen gegen ihn gefertigt.

