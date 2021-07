Wolfsburg

In die unrühmliche Serie von Trunkenheitsfahrten in Wolfsburg reiht sich nun ein 25-Jähriger ein, der mit seinem Audi eine gefährliche Schlingerfahrt auf der A 39 unternahm. Der Mann war völlig betrunken.

Eine aufmerksame Zeugin meldete der Polizei am Dienstagabend einen in Schlangenlinien fahrenden Audi auf der A 39. Die Frau war gegen 22.36 Uhr auf der A 39 in Richtung Wolfsburg unterwegs und gab den Beamten das Kennzeichen durch. Die Beamten trafen den 25 Jahre alten Audi-Fahrer zuhause an, er hatte laut Atemalkoholtest 2,04 Promille. Ihm wurden im Wolfsburger Klinikum zwei Blutproben entnommen. Sein Führerschein und die Fahrzeugschlüssel seines Audis wurden beschlagnahmt.

Elf Fahrer mit mehr als zwei Promille innerhalb von wenigen Wochen

„Der 25-Jährige reiht sich damit in die Gruppe der Verkehrssünder ein, die mit deutlich überhöhten Alkoholwerten mit einem Fahrzeug am Straßenverkehr teilgenommen haben“, sagt Polizeisprecher Thomas Figge. Seit Ende Juni 2021 habe die Polizei in Wolfsburg elf Fälle registriert, bei denen Fahrerinnen und Fahrer mit mehr als zwei Promille am Steuer saßen. Dabei kam es zu fünf Verkehrsunfällen.

Den traurigen Spitzenwert erreichte dabei ein 50 Jahre alter Kraftfahrzeugführer aus Celle, der am vergangenen Sonntagabend auf der K 114 einen Verkehrsunfall verursachte. Bei dem Verursacher wurde ein Atemalkoholwert von 4,73 Promille festgestellt. Man betrachte diese Entwicklung mit großer Besorgnis, sagte Figge. „Wir werden diesem Trend entgegenwirken und verstärkt Verkehrskontrollen durchführen.“

Von der Redaktion