Dass die Frau überhaupt noch ihr Auto gefunden hat, grenzt an ein Wunder: Mit fast drei Promille setzte sich am frühen Sonntagabend eine 49-jährige Wolfsburgerin ans Steuer ihres Autos. Mehrfach steuerte sie den Renault dann in den Gegenverkehr, provozierte extrem gefährliche Situationen. Einige Autos mussten der betrunkenen Frau ausweichen.

Polizist: „Es hätte Schlimmeres passieren können“

Dank eines Zeugen fischte die Polizei gegen 19.30 Uhr die Wolfsburgerin aus dem Verkehr. „Es hätte sonst durchaus Schlimmeres passieren können“, so ein Beamter. Ein anschließender Alkoholtest hatte bei der 49-Jährigen 2,92 Promille ergeben.

Der Zeuge berichtete, dass die Wolfsburgerin von der Landesstraße 291 über die Oebisfelder Straße und die Berliner Brücke mehrfach mit ihrem Fahrzeug in den Gegenverkehr steuerte, so dass entgegenkommende Fahrzeugführer ausweichen mussten. Die 49-Jährige räumte ein, dass sie Alkohol getrunken habe, aber nicht mehr wisse, wie viel es war.

Polizei hat den Führerschein einbehalten

Daraufhin wurde der Fahrerin eine Blutprobe entnommen, ihr Führerschein sichergestellt und das weitere Führen von Kraftfahrzeugen untersagt.

