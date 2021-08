Wolfsburg

Nach der Kneipentour mit dem E-Scooter nach Hause fahren? Keine gute Idee, wie nun mehrere Wolfsburger schmerzhaft erfahren mussten. Ein sturzbetrunkener 24-Jähriger kollidierte auf der Wohltbergstraße mit einer Ampel. Auf der Helmstedter Straße war ein ­45-Jähriger ebenfalls zu betrunken zum Fahren und stürzte, auch sein ­35-jähriger Begleiter war alkoholisiert.

Fahrt in Schlangenlinien auf der Wohltbergstraße

Am Donnerstagabend gegen 20.45 Uhr wurde die Polizei in die Wohltbergstraße gerufen. Ein Zeuge hatte beobacht, wie ein Roller-Fahrer in erheblichen Schlangenlinien fuhr und dann mit einer Ampel kollidierte. Passanten leisteten erste Hilfe und verständigten einen Rettungswagen. Ein Atemalkoholtest ergab bei dem ­24-Jährigen bei zwei Versuchen Werte von 2,36 bis 2,67 Promille.

Zwei E-Scooter-Fahrer betrunken auf Helmstedter Straße unterwegs

Einige Stunden später stürzte ein 45-Jähriger mit seinem gemieteten ­E-Scooter auf der Helmstedter Straße. Beim Eintreffen der Beamten wurde der Wolfsburger bereits in einem Rettungswagen behandelt. Ein Alcotest ergab einen Wert von 1,25 Promille. Seinen Führerschein brauchten die Beamten nicht sicherzustellen – der Mann besitzt keine Fahrerlaubnis.

Auch der 35-jährige Begleiter des Verletzten, der ebenfalls auf einem ­E-Scooter unterwegs war, roch nach Alkohol. Bei ihm ergab ein Test 1,0 Promille – knapp unter der Grenze zum Straftatbestand. Beiden wurde eine Blutprobe im Klinikum Wolfsburg entnommen.

Erst vor einer Woche hatte die Polizei wegen der gestiegenen Zahl berauschter E-Scooter-Fahrer Alarm geschlagen und mögliche Konsequenzen angemahnt. „In letzter Zeit werden vermehrt Verstöße im Zusammenhang mit dem Fahren von E-Scootern durch die Polizei festgestellt“, so Polizeisprecherin Melanie aus dem Bruch.

