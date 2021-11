Wolfsburg

Erst kaufte er ihren Goldschmuck für viel zu wenig Geld – dann klaute der dubiose Schmuckankäufer auch noch Silberschmuck eines Wolfsburger Ehepaars. Dieser Fall, den die Polizei meldete, ist leider keine Seltenheit. Unbekannte werben in Tageszeitungen oder mit Info-Flyern per Post. Sie geben vor, Gold anzukaufen, dann ziehen sie ihre Opfer über den Tisch. Man kann sich allerdings davor schützen. Die WAZ hat den Wolfsburger Juwelier Bilal Majid gefragt, was Sie beim Schmuckverkauf beachten sollten.

Ein Wolfsburger Ehepaar erlebte ein böses Erwachen. Über eine Zeitungsanzeige wurden sie auf das Angebot eines Schmuckankäufers aufmerksam: Schmuck verkaufen zu Top-Konditionen, ganz bequem in den eigenen vier Wänden. Eine Handynummer stand dabei. Endlich Bares für alte Klunker – da zögerten die Eheleute nicht lang und nahmen Kontakt zu dem Unbekannten auf. Per Telefon vereinbarten sie einen Termin mit dem Käufer in ihrem Zuhause. Der schätzte ihren Goldschmuck mit seiner vermeintlichen Expertise – und zwar viel zu niedrig.

Unbemerkt ließ der falsche Geschäftsmann auch noch Silberschmuck mitgehen

Trotzdem wechselte der Goldschmuck den Besitzer, denn das Ehepaar war sich über den tatsächlichen Wert nicht im Klaren. Es kam noch schlimmer: Unbemerkt ließ der falsche Geschäftsmann auch noch Silberschmuck der Wolfsburger mitgehen. Erst nach dem Termin merkten die Eheleute, was passiert war. Sie riefen die Polizei an und erstatteten Anzeige.

Gold wird abgewogen. Quelle: Britta Schulze

Täter setzen beim Goldankauf auf Leichtgläubigkeit

Die Täter setzen auf die Leichtgläubigkeit ihrer Opfer, weiß Polizeisprecher Thomas Figge: „Die Menschen glauben, dass ihnen die versprochenen Höchstpreise auch tatsächlich gezahlt werden – vor Ort erkennen solche Händler dann oft vermeintliche Mängel und wollen den Preis drücken, ähnlich wie beim Verkauf eines Gebrauchtwagens.“ Viele würden dann dem Druck nachgeben. „Dieser Vorgang an sich ist keine Straftat, weil die Betroffenen dem Verkauf zum niedrigen Preis ja zugestimmt haben“, so Figge.

Polizei rät, örtliche Juweliere aufzusuchen

Auch der Diebstahl weiterer Schmuckstücke sei in solchen Fällen schwer aufzuklären. „Häufig werden Menschen im höheren Alter Opfer, die gar nicht so gut überblicken können, ob eine Geldschatulle oder Wertsachen weggekommen sind.“ Die Polizei rät dazu, beim Verkauf von Wertgegenständen wie Schmuck, Besteck oder Münzen örtliche Juweliere aufzusuchen und dort zumindest den Materialwert schätzen zu lassen.

Juwelier Bilal Majid. Quelle: Britta Schulze

Juwelier aus Wolfsburg: So geht seriöser Goldankauf

Worauf man beim Verkauf von goldenen Wertgegenständen achten sollte, weiß Bilal Majid, ein Juwelier aus der Porschestraße. „Wichtig ist erstmal, die Punzierung mit dem Goldanteil zu prüfen“, so der 33-jährige. Diese Prägung aus drei Ziffern verrät, wie hoch der Goldanteil eines Schmuckstücks ist. 333 stehe zum Beispiel für 33,3 Prozent Goldanteil. „Ist das geklärt, legen wir den Goldschmuck auf eine geeichte Digitalwaage und ermitteln das Gewicht“, so Majid.

Bildergalerie: Darauf sollten sie beim Goldankauf achten

Zur Galerie Sehen Sie in der Bildergalerie, wie ein Mitarbeiter des Wolfsburger Juweliers Bilal Majid den Materialwert eines Goldstückes schätzt.

Per Dreisatz bestimme er dann, wieviel Gramm G0ld tatsächlich enthalten sind. „Ausgehend vom aktuellen Goldpreis können wir dann den Materialwert bestimmen und ein seröses Angebot machen“, sagt der Juwelier. Bei einem serösen Juwelier sei die Waage und ihre Gewichtsanzeige für den Kunden immer sichtbar. Sinnvoll sei auch, den aktuellen Goldpreis vorab im Internet zu recherchieren und schonmal selbst nachzuwiegen. Auch er zieht den Vergleich zum Autoverkauf: „Auch bei Schmuck oder Wertgegenständen sollten Sie ruhig von allen Juwelieren der Stadt ein Angebot einholen, um die besten Konditionen zu erhalten.“ So sind Schmuckbesitzer für Verhandlungen bestens gewappnet.

Von Niklas Engelking