Wenn die Kinder mit zur Arbeit kommen

Wolfsburg

Freudestrahlend kommt Luca zu seinem Vater Christian Oettel angelaufen, dreht ein paar Runden mit dem Beetle-Bobbycar durch die Rotunde der KinderLounge, und ebenso freudestrahlend huscht er – noch einmal winkend – in seine Gruppe zurück. Luca, sein Schwesterchen Vanessa (1) und sein Papa haben jeden Tag eines gemeinsam: den Weg zur Autostadt. Die Kinder gehen dort in die Kita, wo ihr Papa arbeitet.

Christian Oettel arbeitet als Feedbackmanager nur zwei Türen neben der Betriebs-Kindertagesstätte der Autostadt. Dennoch sieht er in der Regel seine Kinder den ganzen Tag nicht – die Stippvisite eben war nur, weil der Onkel von der Zeitung ein Foto machen wollte. Genauso geht es IT-Projektmanagerin Jennifer Oelse. Auch sie arbeitet nur ein paar Türen und eine Treppe entfernt von Greta (4) und Anni (1,5), aber mittags „kann ich mal allein und in Ruhe essen“, schmunzelt sie. Doch wenn etwas wäre, hätten Oettel und Oelse nur wenige Schritte in die Kita.

Das sind die Vorteile

Diese beruhigende Nähe ist aus Sicht der Eltern nicht der einzige Vorteil einer Betriebs-Kita. Vorzüge fangen morgens an und hören abends auf. Aber der Reihe nach: Bei Jennifer Oelse klingelt um 6 Uhr der Wecker. Um 8 Uhr muss sie im Büro sein. Dazwischen liegt die A 39 von Braunschweig nach Wolfsburg. Zurzeit mehr als eine Stunde Anfahrt durch Dauerstaus. Wenigstens kann sie sich einen Abstecher zu einer Kita in Braunschweig sparen. „Aktuell nutzen wir diese zusätzliche gemeinsame Zeit, um Weihnachtslieder zu hören.“

Junger Dienstleister reagiert schnell

„Die räumliche Nähe zum Arbeitsplatz ist ein Faktor, den Eltern gerade morgens sehr schätzen“, sagt Ines Hangleiter, Teamleiterin der KinderLounge. Im Januar 2002, gerade zwei Jahre nach Eröffnung der Autostadt, ist deren Betriebs-Kita an den Start gegangen. Das junge Dienstleistungs-Unternehmen habe damals nämlich schnell festgestellt: „Mit den langen Öffnungszeiten bekommen Eltern Schwierigkeiten, Kinder betreuen zu lassen.“

Morgendliche Fahrt quer durch die Stadt erspart

Oettel mag gar nicht daran denken, müsste er nicht nur den älteren Sohn zur Grundschule im Heimatort Wendschott bringen, sondern auch noch Kitas für die beiden jüngsten ansteuern. Möglicherweise in Mörse. Quer durch die Stadt im morgendlichen Berufsverkehr, und dann noch pünktlich bei der Arbeit sein? „Das wäre unmöglich.“

Abgesehen von solch praktischen Vorzügen am Morgen loben beide Eltern das pädagogische Konzept der KinderLounge. „Sie isst am liebsten Vollkornbrot, das hat sie hier gelernt“, sagt Jennifer Oelse über ihre Älteste. Und die zeigt ihrer Mutti auch noch, wie sie Zähneputzen gelernt hat. Außerdem berichten ihre Kinder ihren Eltern über Aktivitäten wie Besuche im Park oder zurzeit gerade auf dem Wintermarkt der Autostadt.

Das ist die Personalausstattung der Kinder-Lounge

Jeweils drei Erzieherinnen betreuen die zwei Krippengruppen mit jeweils zehn Kindern und die Kindergartengruppe mit 25 Mädchen und Jungen. Hinzu kommen Hangleiter selbst und zurzeit drei junge Leute im Freiwilligen Sozialen Jahr. „Es sind fünf Kinder weniger pro Gruppe als in anderen Krippen – das hilft ungemein“, sagt Hangleiter. Die Beschränkung auf die Gesamtgröße von drei Gruppen in der ganzen Einrichtung gewährleiste eine familiäre Atmosphäre und sei einer individuelle Betreuung förderlich.

Lange Betreuungszeiten ermöglichen Vollzeitjob

Für Oelse ist um 16.30 Uhr Feierabend, für Oettel hin und wieder auch erst um 18 Uhr. Alles drin bei der Betriebs-Kita: Die öffnet nämlich von 7.30 bis 18.30 Uhr. Das ermöglicht es Oelse, Vollzeit zu arbeiten. Ohne die Betriebs-Kita müsste sie in einer öffentlichen in Braunschweig mehr zahlen, aber weniger arbeiten, um das Kind rechtzeitig abholen zu können. Der wirtschaftliche Faktor ist ihr zufolge zweitrangig, aber eben auch ein Faktor. Sowohl die Familie von Oelse, als auch die von Oettel sind auf zwei Einkommen angewiesen. Oettel hat vor zwei Jahren gebaut, Oelse ist gerade dabei.

Und da freut sich Oelse schon auf einen weiteren Vorzug. Trotz des Umzugs von Braunschweig in den Elm müssen ihre Kinder nicht die Kita wechseln und sich damit von Freunden verabschieden.

Betriebskindergärten sind in der Region noch rar

Familienfreundlichkeit spielt oft eine Rolle, wenn Unternehmen Fachkräfte für sich gewinnen wollen. Einige Betriebe in der Region Gifhorn-Peine-Wolfsburg setzen dabei auf eigene Kindertagesstätten. Doch sie sind noch eine Ausnahme. Wolfsburg geht in der Region voran.

Das läuft in Wolfsburg

Eine der Vorreiterinnen in der Region ist die Autostadt in Wolfsburg. Deren Kinder-Lounge biete seit zehn Jahren Beschäftigten zwei Krippengruppen mit jeweils zehn Kindern und eine Kindergartengruppe mit 25 Plätzen, so Jan-Niklas Schildwächter von der Stadt Wolfsburg.

„Darüber hinaus bietet die Stadt Wolfsburg mit der Kita am Klinikum eine betriebsnahe Kindertagesstätte an“, so Schildwächter weiter. Das bedeute, dass 70 Prozent der Plätze mit Kindern von Beschäftigten des Klinikums belegt werden können. Dort gebe es fünf Krippen- und fünf Kindergartengruppen. „Insbesondere für die Gewinnung von Fachkräften hat die Kita am Klinikum eine enorme Bedeutung.“

Das läuft bald in Peine

Der Stadt Peine ist eine Betriebskita in ihrem Beritt bekannt, nämlich der Trollwald der Firma Sikida, sagt Sprecherin Petra Neumann. „Die seit 2011 bestehende Einrichtung bietet die Betreuung von maximal 15 Kleinkindern in einer Krippengruppe an.“ Die Einrichtung selbst bezeichnet sich eher nicht als Betriebs-Kita, bestätigt aber, dass ein großer Teil der Kinder von Beschäftigten des benachbarten Klinikums sind.

Doch in Peine tut sich an anderer Stelle etwas. Stadt und Landkreis arbeiten gerade gemeinsam an einem Projekt, so Katja Schröder von der Kreisverwaltung. „Es sollen für die eigenen Mitarbeiterinnen beziehungsweise Mitarbeiter Kinderbetreuungsplätze zur Verfügung gestellt werden.“ Und warum? Beide Verwaltungen wollen dadurch attraktivere Arbeitgeber werden, sagt Schröder. Bei der Belegung der Plätze habe die eigene Belegschaft Vorrang. Doch sollten Plätze frei sein, könnten diese auch allgemein besetzt werden.

In Gifhorn ist noch Fehlanzeige

Fehlanzeige melden Stadt und Landkreis Gifhorn auf die Anfrage, ob es im Kreisgebiet Betriebskindergärten gibt. 2011 eröffnete das IT-Unternehmen Hönigsberg und Düvel in der Stadt Gifhorn die Einrichtung Robin HuD und bekam 2016 einen Preis für Familienfreundlichkeit der Zeitschrift Eltern, auch für mit Kinderecke ausgestattete Büros. Die Stadt Gifhorn führt Robin HuD laut Sprecherin Annette Siemer allerdings nicht unter der Rubrik „Betriebskindertagesstätte“, das Unternehmen selbst auch nicht.

Von Dirk Reitmeister