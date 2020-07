Stadtmitte

Mal in Ruhe zum Friseur gehen oder ohne Kind zum Einkaufen – für viele Eltern kaum denkbar. Mutter eines Neugeborenen zu sein, ist mitunter ein kräftezehrender Vollzeitjob. Die Wolfsburger Familienbildungsstätte (Fabi) bietet für junge Familien deshalb Unterstützung an. Ehrenamtliche greifen den Eltern unter die Arme. Mitunter sind die Helfer des „Wellcome“-Projektes ein Großeltern-Ersatz. Auch während Corona waren sie im Einsatz – wenn auch unter anderen Bedingungen. Nun startet das Projekt wieder.

Ehrenamtliche unterstützen im Alttag

An der Magnettafel in den Räumen der Fabi hängen Zettel. Geworben wird dort für Ehrenamtliche: „Mamizeitschenkerin“ oder „Familienstartengel“ werden sie genannt. Gemeint sind Menschen, die Familien nach der Geburt eines Kindes unterstützen. Sie entlasten Familien im Alltag – gerade auch dann, wenn das zweite Kind geboren wurde. Auch Ursula Langhans und Ulrike van Geuns-Rosch gehören zum Team von rund 20 Unterstützern. Während Corona hielten sie Kontakt zu den Familien – wenn auch mitunter aus der Ferne. In den ersten acht „Corona-Wochen“ pausierten die Helfer, „dann trafen wir uns unter freiem Himmel“, sagt Langhans. Ihre „Kollegin“ Ulrike van Geuns-Rosch berichtet: „Während des Lock-Downs habe ich mit ’meiner’ Familie telefoniert“. Sie begann kurz vor den Kontaktbeschränkungen mit der ehrenamtlichen Arbeit. „Jetzt freue ich mich darauf, die Familie richtig kennen zulernen“, berichtet die Wolfsburgerin.

Hilfe für junge Eltern: Fabi sucht ehrenamtliche Helfer

An zwei bis drei Tagen pro Woche sind die Ehrenamtlichen in der Regel im Einsatz. Sie freuen sich nach den Lockerungen nun wieder unterstützen zu können. „Die Nähe zu den Kindern hat sehr gefehlt“, berichtet Langhans, die seit einem Jahr Familien unterstützt. Müttern ein wenig Zeit im Alltag zu schenken, das erfülle sie mit Freude. Denn gerade wenn die Großeltern weiter entfernt wohnten, sei die Unterstützung wichtig. Um noch mehr Familien entlasten zu können, ist die Fabi stets auf der Suche nach weiteren ehrenamtlichen Mitarbeitern. „Wer Interesse hat, kann sich einfach bei uns melden“, sagt Martha Pordzik, Koordinatorin des Projekts.

Delfi-Kurse starten wieder

Unter ein weiteres Angebot für junge Mütter startet wieder: Die Delfi-Kurse für Babys. Britta Zygmanowski ist Kursleiterin und selbst gerade zum zweiten Mal Mutter geworden. Für sie ist der Kursbeginn ein wichtiger Schritt. Corona, das habe auch für sie und ihre Tochter „Lucy“ (Vier Monate) „Isolation“ bedeutet. „Der Kurs ist für meine Tochter seit der Geburt der erste Kontakt in die Welt zu anderen Kindern“, berichtet die 35-Jährige. In jedem Falle bestehe „großer Nachholbedarf“. Zygmanowski brachte ihr Kind auf die Welt, als das Virus um sich griff. Sie machte sich große Sorgen, um die Gesundheit ihres Babys. „Lucy kam per Kaiserschnitt zur Welt, ich wollte den Termin sogar schon vorverlegen“ sagt die junge Mutter. Über Erfahrungen des Mutterseins während Corona möchte sie sich mit Kursteilnehmern austauschen.

Wer sich als ehrenamtliche Helferin beim Projekt „Wellcome“ engagieren möchte, kann sich bei Martha Pordzik unter (05361) 8933315 oder online unter Wolfsburg@wellcome-online.de anmelden.

