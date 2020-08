Besuchergrenze im Kaufhof: Wolfsburgs Gastronomen befürchten Kneipensterben

Wolfsburg

Nach dem ersten Wochenende mit Einlasskontrollen im Kaufhof fällt die Bilanz gemischt aus. Die Polizei behielt am Freitag und Samstag die Einhaltung der Corona-Kontaktregeln in der Kneipenmeile im Auge, musste aber aufgrund der geringen Besucherzahlen nicht einschreiten und zeigte sich zufrieden. Der Rückgang bei den Gästen lässt die Gastronomen im Kaufhof allerdings um ihre Existenz fürchten.

Im Kaufhof hielten sich am Wochenende maximal 300 Besucher auf

Zur Durchsetzung der Corona-Regeln dürfen sich nur noch 500 Besucher gleichzeitig in der Kneipenmeile aufhalten. In der Nacht zu Samstag waren es der Polizei zufolge in der Spitze bis zu 200 Gäste, in der Nacht zu Samstag maximal 300 Personen. Die Kneipenmeile habe deshalb auch nicht gesperrt werden müssen. Insgesamt hielten sich dort deutlich weniger Menschen als an vergangenen Wochenenden auf. „Das kann einerseits an der Vernunft der Menschen liegen, andererseits aber auch durch die Urlaubszeit begründet sein“, sagte Polizeisprecher Thomas Figge. Man werde nun schauen, wie sich die Situation am kommenden Wochenende zum Ende der Werksferien entwickele.

Die Besuchergrenze und die Einlasskontrollen im Kaufhof sind aus Sicht von Stadt und Polizei notwendig, weil die Corona-Abstandsregeln wegen der hohen Besucherzahlen zuletzt nicht mehr einzuhalten gewesen seien. Erstmals kontrollierte am Wochenende ein Sicherheitsdienst die Zugänge zum Kaufhof.

Bei den Gastronomen machen sich nun Zukunftsängste breit. „Für uns ist es katastrophal. Einen so starken Rückgang der Besucherzahlen habe ich nicht in Erinnerung“, sagte Lupus-Chef Salvatore Baffa. Allein mit den Werksferien lasse sich dies nicht erklären. „Es lag hundertprozentig an den Einlasskontrollen“, ist der Gastronom überzeugt. Viele Besucher hätten sich offenbar von möglichen Schlangen an den Zugängen und den Taschenkontrollen abschrecken lassen.

Der Lupus-Chef beriet sich noch am Wochenende mit seinen Kollegen im Kaufhof. In den nächsten Tagen wollen sie gemeinsam das Gespräch mit der Stadt und der Marketinggesellschaft WMG suchen. „Unter diesen Bedingungen lohnt es sich nicht zu öffnen. Da werden Existenzen zerstört“, sagte Baffa, der sich um die Zukunft der Wolfsburger Kneipenmeile sorgt.

Gastronom fordert eine Aufstockung der Besuchergrenze

Yassin Ouni hofft noch auf eine Besserung der Lage am nächsten Wochenende, wenn viele Wolfsburger aus dem Urlaub zurückgekehrt sind. „Aber bei einer Begrenzung auf 500 Personen werden wir unsere Läden im Kaufhof nicht halten können. Da sehe ich schwarz“, sagte der Betreiber der Wunderbar und des Monkeys. Ouni äußerte zwar Verständnis für die Haltung der Stadt vor dem Hintergrund der Corona-Krise. Allerdings fordert er eine Aufstockung der Besuchergrenze, um die Kneipen im Kaufhof zu sichern.

Auch unter den Kaufhof-Besuchern werden die Einlasskontrollen teilweise kritisch gesehen. „Schade, dass manche nicht von sich aus die Abstandsregeln einhalten. Ich finde die Maßnahme aber etwas zu drastisch“, sagte Thomas Turowski (32). Durch die Kontrollen würden wahrscheinlich weniger Besucher kommen, was schlecht für die Gastronomen sei.

